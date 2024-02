Serie B, il Parma impatta sul Cosenza: si fanno sotto Cremo e Como in attesa del Venezia

Il penultimo turno infrasettimanale del campionato di Serie B, valido per la 27ª giornata, si apre con le due gare delle 18:15, a sfidarsi Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol. Le due sfide terminano entrambe sull’1-1. Fra marchigiani e lombardi succede tutto nel primo tempo: apre il solito Mendes su calcio di rigore al 38’, risponde Dickmann al 44’. Un punto a testa che serve a muovere la classifica, i padroni di casa salgono a quota 27, complice il terzo risultato utile consecutivo; per gli ospiti i punti diventano 35 che valgono l’ottavo posto in attesa del Modena che giocherà domani sera contro il Pisa. Fra emiliani e altoatesini, invece, accade tutto nella ripresa: passano prima gli uomini di Nesta grazie a Pierangolo al 63’, appena nove minuti più tardi Odogwu riequilibra la contesa e divide la posta in palio che porta ambedue le squadre a quota 32 in classifica.

La serata di martedì, invece, si apre con il Parma capolista che non riesce ad andare oltre il pareggio contro un buon Cosenza: i ducali passano dopo soli 2’ con Cyprien ma al 40’ Camporese la pareggia e, complice il doppio giallo rifilato a Balogh al 73’, nel finale sono i calabresi a rischiare di vincerla. Pecchia rimane al primo posto a quota 56 mentre gli ospiti ritornano a fare punti dopo la sconfitta interna contro la Samp, salendo a quota 33. Sale al secondo posto la Cremonese che accorcia a sei lunghezze dalla vetta, in attesa del Venezia, espugnando “Marassi” per 2-1 contro la Sampdoria. Dopo 5’ passano i lombardi con Johnsen, il pari non tarda ad arrivare e porta la firma di Ghilardi, al 70’ è Falletti a chiudere il discorso e a regalare ai suoi tre punti pesantissimi. Stroppa sale a quota 50, Pirlo non riesce a dare seguito alla vittoria della scorsa giornata e resta fermo a quota 31. Vince anche il Como che si impone 2-0 nel derby contro il Lecco. Gli ospiti passano al 3’ con Goldaniga e raddoppiano con Bellemo al 21’, al 93’ arriva anche il terzo gol grazie ad Abilgaard che al 49’ si era visto annullare dal Var per fuorigioco una rete. Tre punti importantissimi per Roberts e Fabregas che salgono a quota 49, i padroni di casa rimangono all’ultimo posto a quota 21.

Cade invece clamorosamente il Palermo sotto i colpi della Ternana, è 3-2 il finale al “Barbera”. Umbri che passano col solito Pereiro al 10’, il pari arriva con Lund appena nove minuti più tardi ma la ripresa è tutta a panaggio degli ospiti che al 64’ ritornano avanti grazie a Pyyhtia, mentre al 74’ il punto esclamativo porta la firma di Raimondo prima del gol che accorcia di Brunori al 96’. Grazie a questi tre punti pesantissimi Breda sale a 29 e si porta ad una sola lunghezza dal Pisa, impegnato domani; per i rosanero arriva la prima sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi, i punti restano 46. Continua il buon momento di forma del Catanzaro che batte 2-0 il Bari grazie alle reti di Vandeputte al 4’ e di Iemmello al 78’. Tre punti che portano i calabresi a quota 45, ad una sola lunghezza dal Palermo che occupa il quinto posto. Per i pugliesi, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva, i punti rimangono 33, a metà fra i playoff e i playout.

Il 27° turno si chiuderà domani con tre sfide, tutte in programma alle 20:30. Il Venezia sfida il Cittadella per riappropriarsi del secondo posto e accorciare sulla capolista; il Pisa riceve il Modena in una sfida dalle ambizioni differenti: gli emiliani possono riappropriarsi dell’ottavo posto che vale i playoff, i toscani, invece, cercano tre punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Chiude la sfida in zona caldissima fra Spezia e FeralpiSalò che sa tanto di ultima chiamata per la salvezza diretta.

Risultati 27ª giornata

Ascoli-Brescia 1-1

Reggiana-Sudtirol 1-1

Catanzaro-Bari 2-0

Lecco-Como 0-3

Palermo-Ternana 2-3

Parma-Cosenza 1-1

Sampdoria-Cremonese 1-2

Pisa-Modena, in programma domani mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30

Spezia-FeralpiSalò, in programma domani mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30

Venezia-Cittadella, in programma domani mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30

Classifica

Parma 56 punti

Cremonese 50

Como 49

Venezia 48*

Palermo 46

Catanzaro 45

Cittadella 36*

Brescia 35

Modena 35*

Cosenza 33

Bari 33

Sudtirol 32

Reggiana 32

Sampdoria 31 (-2 deciso dalla Federazione)

Pisa 30*

Ternana 29

Ascoli 27

Spezia 26*

FeralpiSalò 21*

Lecco 21

*una partita in meno

Prossimo turno

Brescia-Palermo

Sudtirol-Lecco

Ternana-Parma

Ascoli-Reggiana

Bari-Spezia

Cittadella-Pisa

Como-Venezia

Cosenza-Catanzaro

FeralpiSalò-Sampdoria

Modena-Cremonese