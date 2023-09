Serie B, il Parma vince e allunga, dietro ci sono Palermo e Como

Torna in campo la Serie B per il turno infrasettimanale valido per la settima giornata.

È la seconda la volta buona per Giovanni Stroppa che dopo aver pareggiato alla prima contro l’Ascoli si impone con la sua Cremonese in trasferta a Cosenza per 2-1. La sfida viene sbloccata da Collocolo al 61’, due minuti più tardi Mazzocchi la pareggia su assist di Calò; al 79’ è bomber Coda a siglare la rete del definitivo vantaggio dei lombardi che con questi tre punti riprende la sua corsa dopo troppi punti persi per strada. Arriva, sempre nell’anticipo delle 18:15 di martedì, la prima storica vittoria per la FeralpiSalò in cadetteria contro il Lecco. Succede tutto in tre minuti e tutto nel secondo tempo: al 51’ Balestrero porta in vantaggio gli ospiti, un minuto dopo Buso la pareggia per i padroni di casa e appena due minuti dopo Felici regala la prima gioia agli uomini di Stefano Vecchi che, per la prima volta nella loro storia e in questo campionato, segnano un più tre in classifica.

Torna alla vittoria il Palermo che si impone per 3-1 nella delicatissima trasferta di Venezia. È Brunori a realizzare tutte le marcature degli ospiti: apre su rigore al 9’, al 62’ – dopo il pareggio di Pohjanpalo per i lagunari al 50’ – riporta avanti i siciliani e la chiude in pieno recupero al 92’. Grazie a questa vittoria gli uomini di Corini superano proprio il Venezia in classifica e riprendono il cammino interrotto nella scorsa giornata con la sconfitta casalinga contro il Cosenza. Torna alla vittoria l’Ascoli che si impone per 2-0 sulla Ternana di Lucarelli. La partita è un continuo susseguirsi di emozioni: Diakité si vede annullare per un tocco col braccio la rete del vantaggio per gli umbri al 10’, l’ex Dionisi sbaglia clamorosamente il rigore dell’1-0 al 16’, cosa che non fa il collega Mendes che dal dischetto porta avanti i bianconeri al 42’. Al 74’ ennesima opportunità di pareggio per i rossoverdi ma Raimondo si vede annullare il gol per fuorigioco, è sempre Mendes a chiuderla all’89’ regalando la seconda vittoria stagionale a William Viali.

Tre pareggi, invece, nelle rimanenti partite del tuesday night. Sudtirol e Modena non si fanno male, finisce 0-0 al “Druso” di Bolzano. Partita bloccata per tutto il tempo, con un Modena propositivo e altoatesini molto più attenti alla fase difensiva. Due le occasioni più importanti del match, ambedue per gli ospiti e nella seconda parte di gara: la prima – la più clamorosa – quella capitata sui piedi di Oukhadda che dai trenta metri impatta benissimo il pallone e colpisce in pieno la traversa; la seconda quella capitata nel finale a Manconi che in area si gira e conclude rapidamente ad incrociare, una provvidenziale deviazione salva Poluzzi e Bisoli. 0-0 anche fra Spezia e Brescia, con i liguri che non riescono ad abbandonare la zona calda della classifica. Buone trame per i liguri che vanno più volte vicini al vantaggio, da segnalare una traversa colpita da Verde nel secondo tempo che grida vendetta. Gli uomini di Gastaldello alzano il muro nel finale e sono ancora imbattuti in campionato, per quelli di Alvini un punto che muove la classifica ma non la stravolge, il rischio è alto. Altro 0-0 anche fra Reggiana e Pisa. Bella partita fra emiliani e toscani, con due legni colpiti, uno per parte, uno per tempo ma con in comune il numero di maglia di chi l’ha colpito: nel primo tempo tocca ad Antiste, nel secondo ad Arena. Nel secondo tempo il direttore di gara Santoro assegna un rigore ai padroni di casa per un tocco di mano da parte di Piccinini ma il Var richiama l’arbitro per fargli rettificare la decisione.

Parma Calcio 1913 (Instagram)

Con i tre match di mercoledì sera si chiude il turno infrasettimanale. Il Parma di Pecchia batte per 2-1 il Bari di Mignani e allunga in testa in attesa dei recuperi di chi la insegue. Apre Partipilo al 14’, la pareggia Nasti al 46’ ma il solito Benedyczak all’81’ regala i tre pesantissimi punti ai ducali. Continua a vincere il Como grazie al solito Ioannou che al 54’ regala i tre punti ai lombardi contro la Sampdoria di Pirlo. Quarta vittoria consecutiva per Moreno Longo, 13 punti in classifica e secondo posto. Il Catanzaro orfano di Vivarini in panchina (squalificato), pareggia per 1-1 contro il Cittadella. Passano subito gli ospiti grazie a Carissoni (3’), al 22’ Donnarumma prima si fa neutralizzare il calcio di rigore ma quattro minuti più tardi il Var richiama il direttore di gara perché il portiere si è mosso sulla linea e sempre il bomber giallorosso dal dischetto realizza.

Risultati 7ª giornata

Cosenza-Cremonese 1-2 (61’ Collocolo, 63’ Mazzocchi, 79’ Coda)

Lecco-FeralpiSalò 1-2 (51’ Balestrero, 52’ Buso, 54’ Felici)

Ascoli-Ternana 2-0 (42’ [rig.] e 89’ Mendes)

Venezia-Palermo 1-3 (9’ [rig.], 62’ e 92’ Brunoni, 50’ Pohjanpalo)

Reggiana-Pisa 0-0

Spezia-Brescia 0-0

Sudtirol-Modena 0-0

Catanzaro-Cittadella 1-1 (3’ Carissoni, 26’ Donnarumma [rig.])

Como-Sampdoria 1-0 (54’ Ioannou)

Parma-Bari 2-1 (14’ Partipilo, 46’ Nasti, 81’ Benedyczak)

Classifica

Parma 17

Palermo 13*

Como 13*

Modena 12*

Venezia 12*

Catanzaro 12

Sudtirol 10*

Cremonese 10

Cittadella 9

Brescia 8**

Bari 8

Pisa 8*

Cosenza 8

Ascoli 7

Reggiana 7

FeralpiSalò 4

Sampdoria 3 (-2 deciso dalla Federazione)

Spezia 2*

Ternana

Lecco 1**

*una partita in meno

**tre partite in meno

Ottava giornata

Brescia-Ascoli

FeralpiSalò-Spezia

Modena-Venezia

Pisa-Cosenza

Ternana-Reggiana

Bari-Como

Cittadella-Lecco

Palermo-Sudtirol

Sampdoria-Catanzaro

Cremonese-Parma