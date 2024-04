Serie B, quante sorpresa a Pasquetta: il Catanzaro espugna il Tardini, cadono anche Venezia, Cremonese e Palermo

La 31ª giornata di Serie B si apre con il match delle 12:30 fra Modena e Bari. Una sfida, quella fra emiliani e pugliesi, che termina sull’1-1 con le emozioni concentrate nella ripresa: al 51’ Palumbo porta avanti i padroni di casa dagli undici metri, al 62’ è Pucino a trovare un pari pesantissimo per gli ospiti. Un punto a testa che vale quota 38 in classifica per Bianco e 35 per Iachini, in una stagione che è l’esatto opposto di quella vissuta lo scorso anno.

La prima sorpresa di giornata arriva da Parma dove sul campo della capolista il Catanzaro si impone per 2-0 grazie alle reti di Biasci all’11’ e di Antonini al 39’. Tre punti pesantissimi per i giallorossi che salgono a quota 52 in classifica e accorciano sul quarto posto che vale l’accesso diretto alle semifinali playoff, mentre per gli emiliani arriva la prima sconfitta casalinga a distanza di tredici mesi dall’ultima volta: resta, però, ben saldo il primato a quota 65. Altra partita, altra sorpresa, con la Reggiana che rimonta il Venezia e si impone per 3-2. I veneti, infatti, vanno in vantaggio con Busio al 20’ per poi raddoppiare con Pohjanpalo al 33’ ma nel recupero del primo tempo inizia la rimonta ospite con Portanova; è poi prima un autogol di Altare al 50’ e poi il gol di Pieragnolo al 65’ a completare la rimonta e a regalare a Nesta tre punti che profumano di salvezza. Gli emiliani salgono infatti a quota 40 e mettono una ipoteca sulla permanenza in categoria, per i lagunari i punti restano 57 e resta viva anche la lotta per il secondo posto.

Succede di tutto anche fra Pisa e Palermo, con i padroni di casa che completano una doppia rimonta e si impongono nel finale per 4-3. A passare in vantaggio e a chiudere il primo tempo avanti, però, sono i siciliani che dopo essersi visti annullare un gol per fuorigioco (Di Francesco al 24’), passano prima con Brunori al 32’ e raddoppiano poi con Lund al 42’ ma ad inizio ripresa i padroni di casa la riacciuffano per la prima volta con D’Alessandro (59’) e Bonfanti (63’). È, però, al 64’ l’episodio chiave della gara, quando il direttore di gara mostra il secondo giallo a Gomes che lascia in dieci i suoi, ciononostante il Palermo torna avanti con Brunori al 76’ ma Tramoni non solo la pareggia all’84’ quanto al 90’ realizza il gol del definitivo sorpasso in una partita bellissima. Con questi tre punti Aquilani sale a quota 40 in piena scia playoff, per il Palermo arriva invece la quarta sconfitta nelle ultime cinque che vale il sesto posto a quota 49. Vince invece il Como imponendosi 2-0 sul Sudtirol grazie alle reti di Da Cunha al 26’ e di Gabrielloni al 48’. Tre punti pesanti per i lombardi che salgono a quota 58 e scavalcano sia il Venezia che la Cremonese e salgono al secondo posto, accorciando a sette lunghezze dal Parma capolista, per gli altoatesini i punti restano invece 38, poco sotto la zona playoff e con un margine di quattro punti sui playout.

Vince anche il Brescia che si impone 2-1 in rimonta sul Cosenza. Passano al 16’ i calabresi con Crespi ma Galazzi, al 41’ prima e al 79’ poi, firma il sorpasso che profuma di spareggi promozione per i lombardi. Maran sale infatti a quota 42 in piena zona playoff; i padroni di casa, invece, nonostante il cambio allenatore, non vincono da sei partite consecutive e ora condividono con lo Spezia quota 34 in classifica, che significa playout. Proprio i liguri si impongono 2-1 nella sfida salvezza contro l’Ascoli in una gara nella quale la cronaca sportiva passa in secondo piano: al 90’ infatti un malore sugli spalti costringe l’arbitro Sozza a fermare il gioco per circa trenta minuti, tenendo in apprensione giocatori e tifosi. Le condizioni, apparse immediatamente gravi, hanno costretto, dopo un massaggio cardiaco, l’immediato trasporto in ospedale per la stabilizzazione del tifoso, sono allora il direttore di gara ha dato il via libera alla ripresa del match. La vittoria, figlia delle reti di Vignali al 12’ e di Hristov al 52’, in mezzo il pari di Rodriguez al 24’, è stata dedicata dalla società al tifoso che ha accusato il malore. Torna invece a fare punti il Lecco dopo quattro sconfitte consecutive nell’1-1 interno contro il Cittadella. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Negro al 26’ mentre il pari dei padroni di casa è di Crociata al 44’, i lombardi appena cinque minuti più tardi si vedono poi annullare dal Var il gol che sarebbe valso i tre punti realizzato da Buso. Un punto a testa che ai veneti serve per restare in scia playoff a quota 39, per il Lecco i punti sono invece 22, ben 12 in meno della quota salvezza.

Il posticipo delle 18 fra Cremonese e FeralpiSalò viene vinto dagli ospiti per 1-0 grazie alla rete al 77’ di Bergonzi: per Zaffaroni arrivano tre punti pesantissimi che gli consentono di salire a quota 30, a soli due punti dai playout; i padroni di casa, invece, non sfruttano il passo falso della capolista e del Venezia e restano al quarto posto a quota 56. È il 4-1 col quale la Sampdoria batte la Ternana a chiudere la giornata: ad aprire le marcature ci pensa De Luca al 36' dagli undici metri, al 65' il solito Pereiro la pareggia ma Stojanovic prima (83') e altre due marcature di De Luca poi - per lui una tripletta - (85' e 94') regalano ai blucerchiati tre punti che profumano di playoff. Pirlo sale a quota 43 con la quarta vittoria consecutiva, per gli umbri i punti restano invece 32 in piena zona calda.

Risultati 31ª giornata

Modena-Bari 1-1

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1

Venezia-Reggiana 2-3

Cremonese-FeralpiSalò 0-1

Sampdoria-Ternana 4-1

Classifica

Parma 65 punti

Como 58

Venezia 57

Cremonese 56

Catanzaro 52

Palermo 49

Sampdoria 43 (-2 punti di penalizzazione)

Brescia 42

Pisa 40

Reggiana 40

Cittadella 39

Sudtirol 38

Modena 38

Bari 35

Cosenza 34

Spezia 34

Ternana 33

Ascoli 31

FeralpiSalò 30

Lecco 22

Prossimo turno

Bari-Cremonese

Brescia-Pisa

FeralpiSalò-Cosenza

Spezia-Lecco

Sudtirol-Parma

Ternana-Modena

Catanzaro-Como

Palermo-Sampdoria

Reggiana-Cittadella

Ascoli-Venezia