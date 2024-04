Cagliari e Verona fanno un punto a testa: finisce pari lo scontro salvezza

Il Cagliari pareggia 1-1 all'Unipol Domus contro l'Hellas Verona, nella sfida salvezza valida per il 30° turno di Serie A. Un risultato che tutto sommato acccontenta entrambe le squadre, che aggiungono un mattoncino importanto per l'agognato obbiettivo stagionale.

Nel primo tempo meglio il Verona: i gialloblù trovano il vantaggio alla mezz'ora con una girata di esterno al volo di Federico Bonazzoli, su assist di Noslin. La squadra di Baroni spreca l'occasione del raddoppio con Folorunsho, che tutto solo davanti a Scuffet, spara sul portiere rossoblù. Nella ripresa gli ospiti trovano il raddoppio con Lazovic, la rete però viene annullata per il fuorigioco. Il forcing del Cagliari viene premiato al 74': segna il neo entrato Ibrahim Sulemana con un tiro da fuori area. L'ultima occasione capita sui piedi Luvumbo in pieno recupero, Montipò si supera e salva il risultato.

Con questo pareggio Cagliari e Verona restano appaiata a 27 punti, con due punti di vantaggio su Frosinone ed Empoli terzultime. Nel prossimo turno i rossoblù ospitano l'Atalanta (7 aprile ore 18) mentre i veneti attendono al Bentegodi il Genoa (7 aprile ore 18).

Primo tempo

Ranieri sceglie uno schieramento a trazione anteriore. Dietro alla punta Lapadula, agiscono Nandez e Luvumbo. Baroni risponde con Bonazzoli al centro dell'attacco. Alle sue spalle si muove il trio Folorunsho, Mitrovic e Noslin.

Al 12' Attacca il Cagliari con Lapadula che ci prova di sinistro, Serdar ribatte la conclusione del centravanti. I rossoblù insistono. Nandez spinge sulla destra e serve Shomurodov la sua zampata termina di poco a lato. Al 18' si vedono gli ospiti. Duda trova Mitrovic in area di rigore. Il serbo stoppa e calcia a giro con il destro con la sfera che finisce alta sopra la porta di Scuffet. Al 31' la squadra di Baroni trova il vantaggio. Ottimo spunto di Noslin sulla destra: sul cross dell'olandese impatta Bonazzoli che, di esterno sinistro colpisce al volo battendo un non perfetto Scuffet. I sardi provano a reagire ma fanno fatica ad arrivare in zona offensiva. Al 40' i gialloblù vanno vicini al raddoppio. Folorunsho scappa via sul filo del fuorigioco e arriva davanti a Scuffet. Il suo tiro finisce addosso al portiere del Cagliari.

Secondo tempo

A inizio ripresa Ranieri manda in campo Viola per Shomudorov. Nel Verona Lazovic sostituisce Mitrovic. Appena entrato in campo, l'esterno serbo mette in rete su assist di Duda. La rete viene annullata per fuorigioco. Prova ad alzare i ritmi il Cagliari senza però riuscire mai a calciare verso la porta di Montipò. Al 70' triplo cambio per i rossoblù: entrano Prati, Soulemana e Oristanio, fuori Makoumbou, Deiola e Nandez. rriva il pareggio del Cagliari grazie a Sulemana. Al 74' pareggia il Cagliari. Augello apre a sinistra per Viola che mette in mezzo, Cabal non spazza bene, irrompe Sulemana che stoppa e calcia trovando il varco giusto e il pareggio. Il Cagliari ci crede e va ad un passo dal vantaggio nel recupero. Lapadula apre in area di rigore per Luvumbo che ci prova di punta, trovando la grande risposta di Montipò. Resta l'ultima grande occasione del match, Cagliari e Verona fanno un punto a testa.

Il tabellino

CAGLIARI (4-2-3-1) - Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello (82' Augello); Makoumbou (72' Prati), Deiola (72' Sulemana); Nandez (72' Oristanio), Shomurodov (46' Viola), Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Mitrovic (46' Lazovic), Folorunsho, Noslin (85' Swiderski); Bonazzoli (66' Suslov). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Bonazzoli (HV) 31', Sulemana (HV) 74'

Ammoniti: Duda (HV), Magnani (HV)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)