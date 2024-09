Il Napoli cala il poker al Cagliari: terza vittoria di fila per Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli vince in trasferta 4-0 contro il Cagliari nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Sblocca il match al 18' il capitano Di Lorenzo, con un tiro deviato da Mina. Il primo tempo è stato interrotto per sei minuti per il lancio di fumogeni e petardi lanciati dagli opposti settori. I sardi provano a reagire.

L'occasione migliore capita sulla testa di Piccoli su cui si supera Meret. Nella ripresa il portiere azzurro è ancora decisivo prima su Luperto poi quando devia sulla traversa un tiro di Marin. Nel momento migliore dei sardi, il Napoli si dimostra cinico e trova l'uno due che chiude la partita. Segna prima Kvaratskhelia al 66' su assist di Lukaku, poi è lo stesso Big Rom al 70' a siglare il tris, dopo un errore in disimpegno di Scuffet. In pieno recupero chiude i conti Buongiorno. La squadra di Conte conquista la terza vittoria consecutiva e si porta a 9 punti in classifica. Il Cagliari resta a due lunghezze.

Primo tempo

Il Napoli parte all'attacco. Il primo tiro è di Politano, para senza problemi Scuffet. Gli azzurri tengono palla sulla trequarti in attesa dell'imbeccata giusta mentre i rossoblù preferiscono il lancio in profondità alla ricerca di Piccoli. Al 18' la squadra di Conte trova il gol del vantagio. Politano avvia l'azione servendo Lukaku che la appoggia su Di Loreno. Il tiro del capitano trova la deviazione decisiva di Mina e termina alle spalle di Scuffet. Il Cagliari risponde subito con Azzi che calcia forte col sinistro, deve distendersi Meret per deviare in calcio d'angolo.

Gli azzurri sono di nuovo pericolosi al 24', quando Lukaku viene chiuso da Luperto al momento del tiro. La gara viene interrotta circa sei minuti per lancio di oggetti tra le due tifoserie. Ripreso il gioco, i sardi provano ad alzare l'intensità affidandosi ad alcuni calci piazzati, che non sortiscono alcun effetto. Al 41' il Cagliari va vicino al pareggio. Sul corner battuto da Marin, impatta bene Piccoli, è miracoloso l'intervento di Meret. Di nuovo Piccoli salta più in alto di tutti ma non impatta bene la sfera. L'ultima occasione capita sui piedi di Gaetano, il tiro dell'ex viene deviato in angolo. Dopo otto minuti di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Subito un cambio per Nicola: esce Deiola, entra Adopo. Cagliari ancora vicino al pareggio. Gran palla di Azzi per la testa di Luperto, sulla quale si supera Meret. Poi Luvumbo calcia forte sparando alto. Ancora un'occasione per i sardi, gran botta da fuori di Marin: il portiere azzurro sfiora la sfera il tanto che basta per mandarla sulla traversa. Al 66' arriva il raddoppio del Napoli. Lukaku lancia Kvaratskhelia con un passaggio in verticale. Il georgiano batte Scuffet in uscita, palla in rete. Gli azzurri trovano subito la terza rete. Scuffet sbaglia il passaggio per Mina, ne approfitta Kvaratskhelia, che restituisce il favore a Lukaku a segno col piatto destro. I due gol affossano le speranze del Cagliari e chiudono virtulamente la gara. Conte ne approfitta per dare minutaggio ai neo acquisti McTominay, Gilmour e Neres. All'ultima azione arriva il poker. Sul corner calciato da Neres spunta Buongiorno che anticipa Luperto e di testa non lascia scampo a Scuffet.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2) - Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi (59' Zortea), Deiola (46' Adopo), Marin (77' Makoumbou), Gaetano (60' Mutandwa), Augello; Luvumbo, Piccoli (78' Pavoletti). Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka (74' Gilmour), Spinazzola (64' Olivera); Politano (81' Neres), Kvaratskhelia (74' McTominay); Lukaku (74' Simeone). Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: Di Lorenzo (N) 18', Kvaratskhelia (N) 66', Lukaku (N) 70', Buongiorno (N) 93'

Ammoniti: Lobotka (N), Lukaku (N), Mina (C)

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)