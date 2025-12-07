La Roma cade in trasferta a Cagliari: Gaetano affonda i giallorossi nel finale

Il Cagliari supera 1-0 la Roma, nella sfida valida per il 14° turno di Serie A. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Gasperini, che in attesa degli impegni di Napoli e Milan, rischia di perdere contatto con la vetta della classifica. Primo tempo equilibrato senza grande occasioni. Grande pressione dei padroni di casa, che si perdono al momento dell'ultimo passaggio. I giallorossi attendono ma faticano a pungere. Nella ripresa la Roma resta in dieci per l'espulsione di Celik. La squadra di rossoblù, trascinati da Palestra e Folorunsho, ci provano in tutti i modi, trovando un grande Svilar. All'82' è l'ex Napoli Gianluca Gaetano a trovare il guizzo, che decide la partita. Festeggia il Cagliari che ritrova una vittoria, che mancava da settembre.

Non sono mancati i momenti di tensione. La mancata assegnazione di un rigore per il Cagliari, nell'azione che ha portato all'espulsione di Celik, ha innescato una lite accesa tra Folorunsho e Hermoso. I due calciatori, già visibilmente provati dalla tensione agonistica, sono arrivati immediatamente allo scontro fisico e verbale. Ne è nato un incredibile scambio d'insulti, con i toni che si sono fatti subito incandescenti. Ma non solo. Nei minuti di recupero, Palestra si è buttato a terra in preda dei crampi, con i giocatori del Cagliari che hanno calciato il pallone in fallo laterale per permettere l'ingresso dello staff medico. Hermoso, però, ha rimesso il pallone immediatamente in gioco, ignorando l'interruzione concordata. Questo gesto ha provocato la furiosa reazione della panchina rossoblù. Ne è scaturito un altro parapiglia, con proteste accese e scambi verbali veementi.

La partita

Inizio molto intraprendente del Cagliari. Al 6' Obert per Adopo che prova il tiro e trova una deviazione in angolo. Passa un minuto e i rossoblù sono ancora pericolosi. Borrelli vince il duello con Ndicka, che scivola ed entra in area. Provvidenziale il recupero del difensore ivoriano che salva tutto. La Roma fa fatica a costruire occasioni. Continua la pressione dei sardi. Al 23' Palestra mette in mezzo per Folorunsho, che di testa non crea problemi a Svilar. Ancora l'esterno ex Atalanta smista in area sulla destra per Esposito: conclusione e pronta respinta del portiere giallorosso. Il gioco si fa più spezzettato con entrambe le squadre incapaci di trovare la giocata decisiva negli ultimi venti metri. La prima frazione finisce senza reti.

Nella ripresa Cagliari ancora ripreso. Punizione dalla destra di Esposito, spizzata di Borrelli e tocco finale di un difensore giallorosso. Si fa trovare pronto Svilar. Al 49' lavoro per il Var. Celik stende Folorunsho all'ingresso dell'area. Zufferli indica il dischetto ma richiamato al Var, revoca la decisione perché il fallo è avvenuto fuori area. Rosso per il difensore turco. Al 59' occasione per i rossoblù. Esposito apre sulla sinistra per Obert, che entra in area. L'uscita tempestiva di Svilar evita il gol. Comincia la girandola di cambi. Gasperini cambia tutto il fronte d'attacco con Dybala e Ferguson al posto di Soulé e Pellegrini. La partita si accende. Palestra entra in area da destra, va sul sinistro dopo essersi liberato Dybala e calcia ma non trova la porta. All'86' si sblocca il match. Sugli sviluppi di un corner, buco di Ghilardi e palla a Gaetano, che controlla e trafigge Svilar. La squadra di Gasperini si butta in avanti alla ricerca del pari ma Caprile non corre rischi. Il Cagliari coglie tre punti fondamentali, dopo una partita accesissima e può fare festa.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2) - Caprile; Luperto, Ju. Rodriguez, Zappa (69' Prati); Palestra (92' Di Pardo), Folorunsho (92' Kilicsoy), Adopo, Deiola, Obert (77' Idrissi); Se.Esposito, Borrelli (69' Gateano). Allenatore: Fabio Pisacane

ROMA (3-4-1-2) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante (63' El Aynaoui), Tsimikas (73' Ghilardi); Soulé (62' Ferguson), Pellegrini (62' Dybala); Baldanzi (53' Rensch). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Gaetano (C) 82'

Ammoniti: Hermoso (R), Folorunsho (C), Gaetano (C)

Espulsi: Celik (R) 52'

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)