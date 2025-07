Quanto costa vedere la Serie A su Dazn: ecco tutti i pacchetti e i prezzi per la prossima stagione

La Serie A è ancora in vacanza ma per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto del prossimo campionato è già tempo di attivare il proprio abbonameno a DAZN. A partire dal weekend del 23-24 agosto 2025, le emozioni di tutte le partite di Serie A saranno in esclusiva integrale sulla piattaforma in streaming che garantirà ai propri abbonati, di lungo tempo e ai nuovi arrivati, gli stessi prezzi previsti per l'ultima stagione. Cambierà solo il nome dei pacchetti per una spettacolo che si preannuncia come sempre, ricco di emozioni. Scopriamo tutti i pacchetti con i relativi prezzi.

Cosa include DAZN FULL e quanto costa

Comprende tutta la Serie A ma non solo: si può seguire anche la Serie B, la Liga spagnola, il meglio del campionato portoghese e la Serie A femminile. Senza dimenticare la pallavolo e il basket oltre che ciclismo, tennis, gli incontri più importanti di boxe e MMA oltre a tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2, comprese le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Quanto costa? Come detto DAZN non ha rincarato i prezzi e tutto resta invariato. Il piano annuale della durata di 12 mesi (con pagamento anticipato in unica soluzione a 359 euro) resta di 29,92 euro al mese. Invariato anche il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili (al mese 34,99 euro) ed anche il pagamento mese per mese, con 44,99 euro senza vincoli e la possibilità di disdire ogni 30 giorni.

Cosa include DAZN GOAL e quanto costa

Dedocato agli appassionati di calcio italiano e internazionale. Comprende tutta la Serie B, oltre a 3 partite a giornata di Serie A in co-esclusiva, oltre alla Serie A femminile, tutta la Liga spagnola e il meglio del campionato portoghese. Quanto costa? Scegliendo il piano annuale (con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro), il prezzo mensile è di 10,75 euro al mese, come nella passata stagione. Nessun aumento nemmeno per il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili: 13,99 euro al mese. Stesso discorso per il pagamento mese per mese: prezzi uguali e nessun rincaro per 19,99 euro al mese senza vincoli.

Cosa include DAZN SPORTS e quanto costa

Comprende tutti i principali eventi sportivi, escluso il calcio. Quindi basket e volley ma anche gli incontri di MMA e boxe oltre al tennis e dal ciclismo, senza dimenticare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Anche in questo caso non ci sono stati aumenti. Il pacchetto costa 8,25 euro al mese per il piano annuale in soluzione unica, 11,99 se si opta per un pagamento dilazionato in 12 rate e 14,99 se si vuole pagare di mese in mese senza vincoli.

Cosa include DAZN FAMILY e quanto costa

È stato pensato per le famiglie e consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse. Insomma tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL, da guardare comodamente anche in due abitazioni.

Per il piano annuale in unica soluzione, il prezzo mensile è di 49,92 euro, meno di 25 euro a testa al mese, per due persone. Che salgono a 59,99 al mese per pagamenti rateali. per chi vuole pagare senza vincoli di mese in pese, il costo è di 69,99 euro.