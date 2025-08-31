La Juve soffre ma vince a Marassi: Vlahovic regala i tre punti ai bianconeri

La Juventus vince a Marassi contro il Genoa, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Decide il match l'uomo più discusso in casa bianconera, Dusan Vlahovic, che si ripete dopo il gol alla prima giornata contro il Parma. Stavolta però è una rete che vale la vittoria e consente alla squadra di Tudor di salire a 6 punti in vetta alla classifica, insieme a Napoli e Roma, a punteggio pieno.

Primo tempo di grande intensità ed equilibrio con i bianconeri pericolosi nel finale. Due occasioni clamorose capitano la prima Gatti (salva Leali con una grande parata) e la seconda a David, che manda alto un comodo tap-in a due passi dalla porta. Al 73' ci pensa Vlahovic di testa a mettere in rete un corner di Kostic. All'ultima azione il Genoa sfiora il pareggio: il colpo di testa di Masini si stampa sulla traversa. Due partite, due vittorie, tre gol fatti e nessuno subito. La nuova Juve di Tudor vince e convince in questo inizio stagione. Dopo la sosta si riparte con il Derby d'Italia contro l'Inter, all'Allianz Stadium, altro test importante per la truppa bianconera.

Primo tempo

Si parte a ritmi alti, con il Genoa ad alzare la pressione in avanti e la Juve che prova a rispondere colpo su colpo. Tanti duelli in mezzo al campo e gioco spezzettato, latitano le occasioni da rete. La prima chance è per i padroni di casa. Al 25' Ellertson si gira sul mancino e tira a rete. Respinge con i pugni Di Gregorio. Si vede la Juve. Grave disattenzione di Carboni, si impossessa del pallone Conceiçao in area, salva tutto Ostigard. Negli ultimi minuti i bianconeri sfiorano due volte il vantaggio. Yildiz suggerisce per Gatti: la girata al volo del difensore viene deviata con un intervento prodigioso di Leali. Subito dopo, Yildiz conclude in diagonale. Si avventa sulla respinta David, che manda incredibilmente alto il comodo tap-in.

Secondo tempo

Inizio ripresa dalla grande intensità. Subito occasione Genoa. Ellertson salta Bremer e Joao Mario poi tira a rete a botta sicura. Provvidenziale il recupero del portoghese, che si immola, murando la conclusione. La Juve alza il baricentro. Tudor prova a cambiare l'inerzia del match con tre cambi. In campo Koopmeiners, Kostic e Vlahovic. Fuori Locatelli, Joao Mario e David. Vieira risponde subito con Malinovskyi e Thorsby per Carboni e Stanciu. La mossa del tecnico croato si rivela vincente. Al 73' sul corner di Kostic, svetta più alto di tutti Vlahovic, che sblocca il risultato. La squadra di Vieira accusa il colpo. Un'altra occasione capita ancora a Vlahovic, ma la conclusione della punta viene respinta dalla difesa rossoblù. Il Genoa prova il tutto per tutto. Norton-Cuffy prova l'azione personale. Fa buona guardia la difesa bianconera. L'ultima occasione capita sui piedi di Ekuban, salva il risultato Di Gregorio con un volo plastico. Calcio d'angolo finale, Masini centra l'incrocio dei pali.

Il tabellino

GENOA (4-2-3-1) - Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup (78' Ekhator); Carboni (63' Malinosvkyi), Stanciu (63' Thorsby), Ellertsson (77' Vitinha); Colombo (78' Ekuban). Allenatore: Patrick Vieira

JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (62' Koopmeiners), Thuram, Joao Mario (62' Kostic); Conceiçao (83' N.Gonzalez), Yildiz (90' McKennie); David (62' Vlahovic). Allenatore: Igor Tudor

Marcatori: Vlahovic (J) 73'

Ammoniti: Joao Mario (J), Ostigard (G), Koopmeiners (J)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)