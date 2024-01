Vlahovic show e gol di Chiesa, la Juve stende il Sassuolo e risponde all'Inter

La Juventus vince contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, nella sfida che chiude il 20° turno di Serie A. Tutto facile per la squadra di Allegri, che non fallisce l'occasione e ristabilisce la distanza di due punti dall'Inter capolista, vittoriosa nella trasferta di Monza.

La partita si mette in discesa per i bianconeri già al quarto d'ora, è Dusan Vlahovic a trovare il gol del vantaggio con una sassata di sinistro da fuori area. Il centravanti serbo trova la doppietta personale con una splendida punizione all'incrocio dei pali. Nella ripresa il Sassuolo prova a reagire con Berardi ma Szczesny si fa trovare pronto. Chiude i conti il neo entrato Federico Chiesa, che punisce un non impeccabile Consigli, segnando il terzo gol.

Quarta vittoria consecutiva della Juve, che si porta a 49 punti, il Sassuolo rimane a quota 19 punti. Nel prossimo turno la squadra di Allegri è attesa dalla trasferta di Lecce (domenica 21 gennaio alle ore 20.45) mentre i neroverdi recupereranno la partita col Napoli, impegnato in Supercoppa Italiana, il prossimo 28 febbraio.

La partita

Solita difesa a tre per Allegri con Danilo, Bremer e Rugani al posto di Gatti; in porta Szczesny. Gli esterni sono Cambiaso e Kostic. A centrocampo Locatelli è affiancato da Miretti e Rabiot. In attacco Yildiz in appoggio a Vlahovic.

Dionisi schiera il 4-2-3-1. In attacco c'è Pinamonti, alle sue spalle giostrano Berardi, Thorsvedt e Laurienté. In mediana spazio a Matheus Enrique e Boloca. I terzini sono Pedersen e Viti, coppia centrale Erlic-Ferrari. Tra i pali Consigli.

Primo tempo

Dopo un'iniziale fase di studio, i bianconeri trovano il vantaggio al 15'. Uscita sbagliata della difesa neroverde, intercetta Miretti che serve Vlahovic. L'attaccante serbo scaglia uno splendido sinistro da fuori, che trafigge Consigli. Il Sassuolo prova ad organizzare l'azione offensiva ma la Juve non concede spazi. Alla mezz'ora Laurienté si libera al tiro, Szczesny risponde prontamente. Al 37' arriva il raddoppio bianconero. Ci pensa ancora Vlahovic direttamente su calcio di punizione. Consigli tocca ma il pallone finisce all'incrocio dei pali. Al 43' Vlahovic ruba palla a Viti e si gira fuori area. Sul pallone si fionda Rabiot che tenta la conclusione da lontano senza trovare la porta.

Secondo tempo

Al 53' si fa vivo il Sassuolo, ci prova Berardi da fuori area, palla fuori di poco. Primi cambi per Allegri, dentro Chiesa e Weah, fuori Yildiz e Miretti. La squadra di Dionisi alza il baricentro e prova a riaprire la partita. Ancora Berardi ribalta l'azione in contropiede e va al tiro. La leggera deviazione di Danilo non inganna Szczesny. I bianconeri riescono ad allentare la pressione e gestiscono il possesso palla senza particolari affanni. All'89' c'è il tempo per il terzo gol. Milik recupera un pallone sulla sinistra, Chiesa spizza per Locatelli che difende il pallone e lo restituisce ancora a centro area a Chiesa. Il suo tiro non particolarmente potente inganna Consigli, che non riesce ad evitare il gol. Finisce così Juve batte Sassuolo 3-0.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso (88' Alex Sandro), Miretti (57' Weah), Locatelli, Rabiot, Kostic (83' Iling Junior); Vlahovic (82' Milik), Yildiz (57' Chiesa). Allenatore: Massimiliano Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti (74' Missori); Matheus Henrique, Boloca, Berardi (71' Castillejo), Thorsvedt (70' Volpato), Laurienté (85' Mulattieri); Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: Vlahovic (J) 15' e 37', Chiesa (J) 89'

Ammoniti: Erlic (S), Ferrari (S)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)