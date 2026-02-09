Serie A, l’Atalanta vince contro la Cremonese e si avvicina all’Europa

L’Atalanta supera 2-1 la Cremonese alla New Balance Arena nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. La squadra di Palladino conquista i tre punti in scioltezza e si porta a 39 punti e ora è a due lunghezze dal Como, sesto ma con una partita in meno. Comincia ad essere preoccupante invece la classifica della Cremonese, ferma a 23 punti dopo tre sconfitte consecutive. La zona pericolosa è sempre più vicina.

Avvio deciso dei nerazzurri, subito pericolosi prima con Raspadori (Audero alza in angolo) e poi con Djimsiti (colpo di testa che accarezza il palo).I nerazzurri sbloccano il risultato al 13’ con una giocata meravigliosa di Nikola Krstovic. Raspadori rifinisce e mette a centro area un delizioso cross di mancino che il montenegrino trasforma grazie a un movimento da attaccante vero. La Dea insiste e Samardzic colpisce una traversa. Al 25’ arriva il raddoppio firmato da Davide Zappacosta: Pasalic lancia in profondità il terzino azzurro, che vince il suo duello con Pezzella e trova il suo primo gol in campionato con un sinistro a giro imparabile. L’Atalanta è in netto controllo del match e lo conferma anche nel secondo tempo. Nella ripresa Zalewski va vicino al 3-0: gran destro dal limite e palla a fil di palo.

La Cremonese si vede con un colpo di testa di Thorsby al 58': palla larga. Al 67' stupenda sciabolata di Pasalic per la corsa di Zalewski, palla dietro per Samardžić che chiude col mancino: palla a centimetri dal palo. Al 76' altra azione corale in verticale dei nerazzurri: stavolta al tiro arriva Raspadori, palla sopra l'incrocio. Quindi all'80' è Baschirotto a salvare. in scivolata su Ederson. E all'89' c'è lavoro anche per Carnesecchi che respinge il colpo di testa di Djuric. Nel recupero su intervento del Var viene annullato il 3-0 di Djimsiti per un fuorigioco e la Cremonese accorcia al 94' con Thorsby.

Grande soddisfazione ed elogi per Raffaele Palladino, intervistato da Dazn al termine della partita. Il tecnico dei bergamaschi ha parlato positivamente della partita disputata dai suoi: "Risposta importante di tutto il gruppo, anche di chi ha giocato meno. Samardzic, Pasalic, Kolasinac e Krstovic: ho avuto grandi risposte, mi piace il loro atteggiamento e mi piace che chiunque giochi in questo momento riesce a esaltarsi. Siamo molto felici e orgogliosi. L'avevo definita una prova di maturità".

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (59’ Koussounou); Zappacosta (59’ Bellanova), Ederson, Pasalic, Zalewski (70’ Bernasconi); Samardzic (70’ Sulemana), Raspadori (78’ Musah); Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri (84’ Zerbin), Thorsby, Grassi (63’ Payero), Maleh, Pezzella (40’ Terracciano); Vardy (63’ Sanabria), Bonazzoli (46’ Djuric). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: Krstovic (A) 13’, Zappacosta (A) 25’, Thorsby (C) 94’

Ammoniti: Kolasinac (A), Kossounou (A)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)