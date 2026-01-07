Lazio e Fiorentina fanno un punto a testa con due rigori nel finale: finisce 2-2 all'Olimpico

La Lazio pareggia 2-2 all'Olimpico contro la Fiorentina, nella sfida che chiude il girone d'andata di Serie A. Ritmi blandi nel primo tempo, la Lazio fa la partita ma non riesce a trovare varchi nel muro difensivo viola. Il match si accende nella ripresa. Al 52' passa in vantaggio la Lazio con un gol di Danilo Cataldi, dopo una splendida triangolazione con Vecino. Dopo quattro minuti trova il pari Robin Gosens, che segna da posizione defilata su lancio illuminante di Fagioli. Nel finale succede di tutto, Albert Gudmundsson illude i viola segnando su rigore (con Provedel che intuisce il tiro ma non riesce a respingere) il gol del 2-1, ma in pieno recupero - sempre su rigore per un ingenuo fallo di Comuzzo - Pedro fissa il risultato sul 2-2. I biancocelesti salgono così a 25 punti, al nono posto in coabitazione con l'Udinese, mentre i toscani avanzano a quota 13 portandosi momentaneamente a meno due dalla zona salvezza e abbandonando l'ultimo posto.

La partita

La Lazio fa la partita contro la Fiorentina che attende e prova a ripartire. Al 14' Cancellieri viene incontro e consente a Basic di calciare in porta col destro, fa buona guardia De Gea respingendo di piede. I biancocelesti insistono. Isaksen non sfrutta il buco difensivo viola e invece di calciare prova a servire Cancellieri. Continua il forcing biancoceleste. Al 18' Gila ci prova due volte su corner, salva due volte sulla linea la difesa viola prima con Fagioli, poi con Mandragora. Alla mezz'ora si fa male Basic al suo posto entra Vecino. I ritmi sono piuttosto blandi. Al 38' la Lazio si vede con un cross di Lazzari, ma prima Cancellieri, poi Zaccagni di testa non trovano la deviazione giusta. Al 39' ci prova di nuovo Cancellieri, la sua conclusione finisce fuori dallo specchio. La prima frazione si chiude senza reti.

Si riparte senza cambi. Nella ripresa si vedono i viola. Gudmundsson impegna Provedel con un colpo di tacco, su cross di Gosens La Lazio trova il vantaggio al 52'. Grande giocata di Cataldi, che manda fuori giri Fagioli, combina con Vecino e in uscita non lascia scampo a De Gea. Al 56' arriva il pari della Fiorentina. Fagioli scodella per Gosens che la incrocia col sinistro sul secondo palo, beffando Provedel. I viola prendono fiducia, conclusione al volo di Parisi, respinge Provedel. Al 68' si vede la Lazio. Guendouzi trova in verticale Lazzari che va al cross verso il centro, senza trovare compagni. Passano cinque minuti e i biancocelesti sfiorano il vantaggio. Miracolo di De Gea sulla conclusione a colpo sicuro di Gila, poi è Pongracic a salvare.

All'81' occasione per i viola. Palla tagliata di Fagioli per la conclusione di prima intenzione tentata dal centravanti viola che non impatta bene la sfera. Sozza giudica falloso l'intervento di Gila su Gudmundsson. Dal dischetto l'islandese è glaciale battendo Provedel e portando avanti i suoi. Ma non finisce qui. A tempo praticamente scaduto, Zaccagni si guadagna il rigore èer un fallo ingenuo di Comuzzo che permette ai biancocelesti di pareggiare, grazie a Pedro, e ad entrambe di conquistare un punto che serve a poco.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari (80' Hysaj), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (30' Vecino); Isaksen (72' Pedro), Cancellieri, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (68' Ranieri); Fagioli; Parisi (92' Nicolussi Caviglia), Mandragora, Ndour (68' Solomon), Gudmundsson (92' Pablo Marì); Piccoli (60' Kean). Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: Cataldi (L) 52', Gosens (F) 56', Gudmundsso (F) (rigore) 89', Pedro (L) 95' (rigore)

Ammoniti: Pongracic (F), Gosens (F), Cancellieri (P), Parisi (F), Fagioli (F), Zaccagni (L), Pellegrini (L), Nicolussi Caviglia (F)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)