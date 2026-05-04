Serie A, la Lazio gela la Cremonese nel recupero: per i grigiorossi la salvezza è sempre più lontana

La Lazio vince 2-1 contro la Cremonese allo Zini e complica la lotta salvezza dei grigiorossi. La squadra di Giampaolo resta a 28 punti, a quattro lunghezze dal Lecce quartultimo. Il successo porta i biancocelesti a quota 51 punti. Nel primo tempo è la Cremonese a trovare il vantaggio al 29’ con Federico Bonazzoli, che approfitta di un grave errore di Motta. Nella ripresa la squadra di Sarri ribalta la partita. Segna prima Gustav Isaksen dopo una discesa irresistibile di Nuno Tavares. I grigiorossi sfiorano il vantaggio al 90’ in mischia poi è Tijjani Noslin a siglare uno splendido gol all’incrocio dei pali, che punisce i grigiorossi. Ora per la salvezza serve un miracolo o quasi.

La partita

Parte bene la Lazio con Isaksen attivissimo sulla fascia destra. La Cremonese è raccolta all’indietro e aspetta il momento propizio per colpire. Al 21’ i grigiorossi perdono il capitano Baschirotto al suo posto entra Bianchetti. Ritmi bassi allo Zini. Al 29’ si sblocca il match. Sul tiro da fuori di Bonazzoli, buca l’intervento di piede Motta. La palla finisce in rete. La reazione della Lazio si ferma sul colpo di testa di Provstgaard, che termina alto sulla traversa. Al 39’ la Cremonese ha l’occasione del raddoppio. Zerbin approfitta di un pasticcio della difesa laziale ma poi grazia Motta da posizione ravvicinata. Nella ripresa subito cambi per Sarri entrano Noslin e Rovella per Maldini e Patric. Al 50’ la Lazio va vicina al pareggio. Sugli sviluppi di un corner, Romagnoli colpisce di testa a colpo sicuro, si salva Audero. Il pareggio è nell’aria e arriva al 53’. Grande discesa di Nuno Tavares che salta tre avversari e serve al centro Noslin; l’olandese libera al tiro Isaksen che mette in rete. La Cremonese ora alza il baricentro alla ricerca del gol ma lascia spazi in contropiede alla Lazio, sempre insidiosa quando riparte. Il cronometro scorre ma i grigiorossi non riescono ad essere pericolosi. All’83’ ci prova da fuori Bondo, respinge con i pugni Motta poi Vardy è in fuorigioco. Al 90’ grande occasione per la Cremonese. Mischione in area. Bonazzoli inventa per Bondo che va al tiro, si salva Motta poi Maleh non arriva sul pallone per pochissimo. Al 92’ passa la Lazio. Noslin combina con Dia poi trova il jolly all’incrocio dei pali. Il gol gela lo Zin. La Cremonese si butta in avanti ma è troppo tardi per trovare il gol.

Il tabellino

CREMONESE (4-4-2) - Audero; Terracciano, Baschirotto (21’ Bianchetti), Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini (68’ Barbieri), Grassi (61’ Bondo), Maleh, Zerbin (61’ Payero); Bonazzoli, Sanabria (61’ Vardy). Allenatore: Marco Giampaolo

LAZIO (4-3-3) - Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric (46’ Rovella), Taylor (71’ Dele-Bashiru); Isaksen (81’ Dia), Maldini (46’ Noslin), Zaccagni (60’ Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Bonazzoli (C) 29’, Isaksen (L) 53’, Noslin (L) 92’

Ammoniti: Provstgaard (L), Barbieri (C), Nuno Tavares (L)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)