Il Bologna stende la Lazio con un gol di Ferguson e vola al sesto posto

La Lazio cade al Dall'Ara (0-1) contro il Bologna, nell'anticipo del venerdì valido per l'11ª giornata di Serie A. I rossoblù vincono un match dai due volti, che li ha visti in grandissima difficoltà nel primo tempo, quando il dominio territoriale dei biancocelesti, è parso abbastanza evidente.

Alla squadra di Sarri manca un po' di precisione nell'ultimo passaggio con le migliori occasioni arrivate sui piedi di Castellanos e Luis Alberto. Dopo aver sofferto la pressione avversaria, il Bologna trova il vantaggio ad inizio ripresa con lo scozzese Lewis Ferguson, che trasforma in rete, su assist di Zirkzee. L'ingresso di Immobile e Zaccagni non dà i frutti sperati e Skorupski fa buona guardia.

Nel finale si scaldano un po' gli animi, ma non cambia il risultato: il Bologna prosegue la sua marcia con il miglior avvio di campionato degli ultimi 21 anni. E ora sogna l'Europa. Con questa vittoria si porta al sesto posto a 18 punti, gli stessi del Napoli. La Lazio resta ferma a 16 punti. Prossimo turno Fiorentina-Bologna (12 novembre ore 15.00) e derby Lazio-Roma (12 novembre ore 18.00).

La partita

Thiago Motta schiera Beukema e Calafiori centrali, sugli esterni Posch e Lykogiannis, tra i pali Skorupski. In mediana spazio a Freuler e Aebischer. Al centro dell'attacco Zirkzee, alle sue spalle agiranno Orsolini e Saelemaekers, tra le linee Ferguson.

In attacco Sarri sceglie Castellanos per Immobile e Pedro per Zaccagni, insieme a Felipe Anderson. A centrocampo il regista è Rovella, ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Coppia centrale Patric-Romagnoli, terzini Lazzari e Marusic. In porta Provedel.

A quick turnaround and we're back in action today #BolognaLazio #WeAreOne pic.twitter.com/5GtpzlQDv5 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) November 3, 2023

Primo tempo

La Lazio parte subito forte. Al 5' cross di Lazzari per Castellanos, che di testa colpisce la traversa. L'arbitro La Penna però ferma il gioco per un fallo dell'argentino su Calafiori. Al 15' angolo di Luis Alberto per la testa di Romagnoli, che stacca bene di testa e trova la risposta centrale di Skorupski. Passano pochi minuti e Luis Alberto ancora da corner impegna Skorupski, che smanaccia come può e si fa aiutare dal palo. Sulla respinta Castellanos spara alto. I biancocelesti comandano ancora la partita ma mancano in precisione negli ultimi 30 metri. Al 39' si vede il Bologna, in grande sofferenza per tutto il primo tempo. Mezzo pasticcio della difesa della Lazio, Patric libera di testa e la palla, raccolta e calciata da Zirkzee, finisce al lato.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa i rossoblù trovano il vantaggio. Saelemaekers trova in orizzontale Zirkzee, che ricama un ottimo assist per Ferguson. Lo scozzese, tenuto in gioco da Marusic, supera Provedel col destro all'altezza del dischetto. La Lazio ha perso lo smalto del primo tempo. Sarri prova a correre ai ripari per invertire la rotta e mette in campo Immobile e Zaccagni, al posto di Castellanos e Pedro. I padroni di casa prendono fiducia. Al 66' su punizione Orsolini cerca la botta sul palo di Provedel, ma la difesa laziale sventa il calcio di punizione concedendo soltanto angolo. La squadra di Sarri prova a reagire. Al 71' Guendouzi entra in area dalla destra e prova a servire i compagni al centro dell'area piccola, ma Calafiori devia in angolo il suo cross. La Lazio ci prova ma non crea palle gol, il Bologna difende benissimo il vantaggio, centrando una vittoria importantissima.

Le reazioni

"Mi è piaciuta l'attitudine dei ragazzi, specialmente nelle difficoltà. Abbiamo affrontato una squadra forte, che gioca bene a calcio e ha valori importanti. Nel primo tempo abbiamo sofferto più del dovuto ma siamo rimasti sempre in partita, siamo andati in vantaggio e abbiamo controllato la gara. La reazione è stata straordinaria e frutto del lavoro e dell'unità della squadra". Lo ha detto Thiago Motta dopo la vittoria contro la Lazio.

"Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo di essere in vantaggio. Abbiamo subìto il gol in maniera un pò leggera e banale ma non credo si possa condannare l'approccio in così pochi secondi. Abbiamo fatto fatica a reagire, soprattutto nell'area di rigore avversaria". Questa invece la reazione di Maurizio Sarri a fine partita.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis (80' Kristiansen); Freuler, Aebischer (73' Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (81' Ndoye); Zirkzee (90+3' Fabbian). Allenatore: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (48' Pellegrini); Guendouzi (81' Kamada), Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson (82' Isaksen), Castellanos (57' Immobile), Pedro (57' Zaccagni). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: 47' Ferguson (B)

Ammoniti: Pedro (L), Ferguson (B), Romagnoli (L), Beukema (B), Luis Alberto (L), Zaccagni (L), Isaksen (L)

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)