Serie A, Empoli e Lecce fanno un punto a testa: finisce 1-1 al Castellani

L'Empoli raccoglie un punto dopo l'1-1 al Castellani contro il Lecce, nel posticipo del lunedì valido per la 15ª giornata di Serie A. Le due squadre si dividono la posta con qualche rimpianto in più per i toscani, che trascinati da un ottimo Cambiaghi, hanno più occasioni per vincere la partita.

Il primo tempo è all'insegna dell'equilibrio, i padroni di casa tengono più palla e si rendono pericolosi con Nicolò Cambiaghi mentre il Lecce si fa vedere in avanti con Piccoli. Nella ripresa si rompe l'equilibrio al 64' con una conclusione da fuori di Lameck Banda, che trova il gol complice l'errore di Berisha. Il pareggio dei toscani arriva poco dopo. Da un cross di Cambiaghi deviato dal neo entrato Rafia, nasce una parabola strana che finsice in rete. La squadra di Andreazzoli ci prova alla fine ma sbatte contro un super Falcone.

Un pareggio utile ad entrambe le squadra, impegnate nella corsa salvezza. I toscani si portano a 12 punti mentre i salentini salgono a 17 punti. Prossimo turno Torino-Empoli (16 dicembre ore 20.45) e Lecce-Frosinone (16 dicembre ore 15).

La partita

Andreazzoli sceglie Cancellieri e Cambiaghi dietro la punta Caputo. In regia c'è Grassi ai suoi lati Kovalenko e Maleh. In difesa i terzini sono Bereszynski e Bastoni, coppia centrale Ismajli e Luperto. Tra i pali Berisha.

D'Aversa lancia Piccoli dal 1' con Sansone e Banda nel tridente. Centrocampo a tre con Ramadani, Gonzalez e Oudin. In difesa Baschirotto guida la difesa in coppia con Pongracic, i terzini sono Gendrey e Dorgu. In porta Falcone.

Primo tempo

La prima occasione è degli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, svetta di testa Pongracic, bravo Berisha a volare e togliere il pallone dall'angolo. Al 17' arriva la risposta dei toscani. Da angolo, stacca in area Cancellieri ma non inquadra la porta. I salentini giocano senza fare calcoli e si fanno vedere in avanti due volte con Piccoli. Al 20' la sua girata finisce larga di poco. Dopo cinuqe minuti l'attaccante si gira e tenta la conclusione: palla fuori. La partita si accende dopo essersi liberato della marcatura di Dorgu, Cambiaghi si invola verso la porta, poi conclude: respinge Falcone. Nel finale l'Empoli perde per infortunio Caputo, al suo posto Shpendi.

Secondo tempo

Il Lecce è subito insidioso. Cross di Banda da sinistra, Piccoli, in piena area di rigore, tocca di testa ma la sua deviazione finisce a lato. Al 56' l'Empoli risponde con una botta da fuori di Grassi, è provvidenziale l'intervento di Falcone. Inzia la girandola di cambi e D'Aversa si gioca la carta Krstovic al posto di Piccoli. Al 64' si rompe l'equilibrio. La conclusione dai 30 metri di Banda sorprende Berisha con il pallone che passa in mezzo alle gambe del portiere albanese. Al 71' i padroni di casa trovano il pareggio. Iniziativa sulla destra di Cambiaghi, il suo cross viene deviato da Rafia e inganna Falcone per l'1-1. La squadra di Andreazzoli ci crede. Sponda di Luperto al volo, Cancellieri colpise ma non trova la porta. Al 78' ancora decisivo Falcone, pronto a respingere un tiro ravvicinato di Luperto. I padroni di casa assediano la porta leccese. L'ultima buona occasione capita sui piedi di Fazzini, che non trova il gol vittoria. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-2-1) - Berisha; Bereszynski (46' Ebuehi), Ismajli, Luperto, Bastoni; Kovalenko (80' Fazzini), Grassi, Maleh (63' Marin); Cambiaghi, Cancellieri (80' Gyasi); Caputo (41' Shpendi). Allenatore: Aurelio Andreazzoli

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu (46' Gallo); Gonzalez (70' Blin), Ramadani (86' Kaba), Oudin (60' Rafia); Sansone, Piccoli (60' Krstovic), Banda. Allenatore: Roberto D'Aversa

Marcatori: Banda (L) 64', Rafia (L) autorete 71'

Ammoniti: Gonzalez (L), Maleh (E), Grassi (E), Ramadani (L)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)