Colpo del Cagliari in casa dell'Empoli: Jankto regala i tre punti a Ranieri

Il Cagliari passa (1-0) al Castellani contro l'Empoli, aggiudicandosi la sfida salveza, valida per il 27° turno di Serie A. La squadra di Ranieri si dimostra ancora una volta cinica nel cogliere le occasioni e trova la prima vittoria fuori casa della stagione. Per i toscani arriva la prima sconfitta dell'era Nicola, arrivata dopo ben sei risultati utili.

Nel primo tempo regna l'equilibrio e ci sono pochi spazi per entrambe le squadre. I padroni di casa vanno vicini al gol al 17' con il palo di Cambiaghi. Sulla ribattuta Maleh tira su Scuffet. L'occasione per il Cagliari arriva al 44'. Il colpo di testa di Lapadula trova il grande intervento di Caprile. Nella ripresa parte meglio l'Empoli che trova il gol al 63' con Cacace, poi annullato per fuorigioco. Il vantaggio sardo arriva grazie a Jakub Jankto, lesto a raccogliere una respinta del portiere su tiro di Nandez. Trovato il vantaggio i sardi difendo con le unghie e con i denti il vantaggio. L'ultimo brivido arriva al 96' con Scuffet prontissimo sul tiro di Pezzella.

Grazie a questa vittoria il Cagliari si porta a 23 punti e aggancia il Verona terzultimo. L'Empoli resta a invece a quota 25. Nel prossimo turno la squadra di Nicola fa visita al Milan (domenica 10 marzo alle 15). I rossoblù ospitano la Salernitana (sabato 9 marzo alle 15).

La partita

Nicola sceglie il 4-3-3 con Destro al centro dell'attacco, ai suoi lati Cancellieri e Cambiaghi. A centrocampo il regista è Marin, con Kovalenko e Maleh mezzali. In difesa i centrali sono Walukiewicz e Luperto, i terzini Ismajli e Cacace. Tra i pali Caprile.

Ranieri schiera un coperto 4-4-1-1. L'unica punta è Lapadula, con Gaetano alle sue spalle. Sugli esterni Jankto e Luvumbo, in mediana Makoumbou-Deioia. Al centro della difesa Mina e Dossena con Nandez e Augello esterni. In porta Scuffet.

Primo tempo

Inizio molto prudente delle due squadre, che preferiscono non prendere rischi. La prima occasione arriva al 17' per i toscani. Contropiede ben condotto da Cambiaghi che, da buona posizione, colpisce il palo. Sulla respinta si avventa Maleh che, con la porta quasi vuota, colpisce Scuffet. Nel Cagliari problemi muscolari per Luvumbo, al suo posto entra Zappa. Al 44' si fanno vivi i sardi. Bel cross di Gaetano, Lapadula brucia sul tempo Luperto e Caprile copre alla grande il primo palo. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Nella ripresa subito occasione per l'Empoli. Fa tutto bene Cambiaghi, il suo tiro-cross finisce sui piedi di Cancellieri. Scuffet chiude la porta con l'aiuto di Augello. Al 63' gol annullato alla squadra di Nicola. Grande parata di Scuffet sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Walukiewicz, irrompe Cacace che mette in rete ma è in posizione di fuorigioco. Proprio nel momento di maggiore difficoltà, il Cagliari trova il vantaggio. Bella iniziativa sulla destra di Zappa che, saltato Cacace, serve Nandez. L'uruguagliano tira a rete. Ottima la respinta di Caprile che, però, non può nulla sulla conclusione di Jankto. La reazione dell'Empoli è veemente ma un po' confusionaria. La squadra di Ranieri si difende con ordine. In pieno recupero un grande intervento di Scuffet salvare il Cagliari al 96'. Flipper in area di rigore e tiro di Pezzella deviato in corner. I rossoblù possono festeggiare tre punti vitali.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-3) - Caprile; Ismajli, Walukiewicz (82' Cerri), Luperto, Cacace (72' Pezzella); Kovalenko (72' Gyasi), Marin, Maleh; Cancellieri (72' Fazzini), Destro (58' Niang), Cambiaghi. Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (4-4-1-1) - Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (87' Azzi); Jankto (77' Wieteska), Makoumbou, Deiola, Luvumbo (32' Zappa); Gaetano (87' Shomudorov); Lapadula (87' Mutandwa). Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: Jankto (C) 69'

Ammoniti: Gaetano (C), Mina (C), Scuffet (C)

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)