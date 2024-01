Serie A, Verona e Frosinone fanno un punto a testa: Kaio Jorge risponde a Suslov

L'Hellas Verona pareggia 1-1 contro il Frosinone, nella sfida valida per il 22° turno di Serie A. Finisce con un punto a testa lo scontro salvezza del Bentegodi, con i padroni di casa, che nonostante l'aria di smobilitazione, viste le tante cessioni sul mercato di gennaio, vendono cara la pelle lottando su ogni pallone.

Nel primo tempo è la squadra di Baroni a fare la partita. I gialloblù sprecano un altro rigore al 37', il terzo errore consecutivo dopo quelli contro Inter e Roma. Stavolta è il centrocampista Ondrej Duda a farsi ipnotizzare da Turati e a confermare le maledizione dagli undici metri. Allo scadere del primo tempo, gli scaligeri hanno un altro penalty. Stavolta l'altro slovacco Tomas Suslov trasforma. Nella ripresa il Frosinone reagisce e trova il pari, sugli sviluppi di un corner con un tap-in di testa di Kaio Jorge. Dopo il pareggio fioccano le occasioni. I padroni di casa hanno due grandi occasioni con Henry. I ciociari sfiorano il colpo con Kaio Jorge e Cheddira. Il risultato però non cambia più.

Con questo pareggio l'Hellas si porta a 18 punti, il Frosinone sale a 23 punti. Prossimo turno Frosinone-Milan (3 febbraio alle 20.45) e Napoli-Hellas Verona (4 febbraio alle 15.00)

La partita

Baroni schiera al centro dell'attacco l'olandese Noslin, sostenuto sulla trequarti da Folorunsho, Suslov e Lazovic. In mediana Duda e Serdar. In difesa i terzini Tchatchoua e Cabal, coppia centrale Magnani e Dawidowicz. In porta Montipò.

Solito 4-3-3 per Di Francesco. Attacco leggero con Seck e Soulé, ai lati di Kajo Jorge. In regia gioca Barrenechea, affiancato da Bourabia e Harroui. In difesa sulle fasce ci sono Gelli e Brescianini, centrali Okoli e Romagnoli. Tra i pali Turati.

Primo tempo

Parte subito forte l'Hellas. Al 6' dopo una palla persa in uscita da Soulé, Noslin rientra sul destro e conclude in porta. Blocca a terra Turati. I padroni di casa insistono. Lazovic si accentra partendo da sinistra, sul pallone arriva Suslov che calcia subito ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 16' gialloblù ancora pericolosi. Il pallonetto di Lazovic termina di poco sopra la traversa. Al 26 si vedono gli ospiti. Sugli sviluppi di un corner Harroui calcia col destro, senza trovare lo specchio. Al 34' ghiotta occasione per il Verona. L'arbitro La Penna concede un calcio di rigore all'on field review per un fallo di Bourabia su Noslin. Sul dischetto va Duda che incrocia col destro. Para Turati. I gialloblù non si deprimono e allo scadere conquista un altro calcio di rigore. Sempre Bourabia colpisce con la mano, La Penna non ha dubbi e concede un altro rigore. Stavolta va al tiro Suslov. Turati intuisce ma non ci arriva. L'Hellas chiude il primo tempo 1-0.

Secondo tempo

I padroni di casa iniziano all'attacco. Cross dalla destra di Tchatchoua per lo stacco di Noslin che per poco non riesce a trovare la porta. Il Frosinone si scuote. Ripartenza guidata da Soulé, servizio preciso per il tiro di Ghedjemis, bloccato a terra da Montipò. Al 58' si vede Kaio Jorge, la punta di proprietà Juve, rientra sul destro e calcia a giro, si deve allungare per deviare lateralmente Montipò. Al 58' pareggia il Frosinone. Corner dalla destra di Soulé, prolungato sul secondo palo da Barrenechea per il tocco vincente sotto misura di Kaio Jorge. Baroni cambia e mette nella mischia Tavsan ed Henry al posto di Serdar e Lazovic. L'occasione arriva subito. Girata di prima intenzione di Hnery salva tutto Turati. Sul capovolgimento di fronte sfiora il raddoppio di testa il brasiliano, ci mette una pezza Tchatchoua rifugiandosi in calcio d'angolo. All'87' altra occasione per i ciociari. Cross morbido dalla destra di Mazzitelli per Cheddira che di testa spedisce sul fondo. All'89' palla in verticale di Vinagre per Henry che a tu per tu con Turati calcia malissimo.

Il tabellino

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò; Tchatchaoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal (88' Vinagre); Duda (81' Silva), Serdar (63' Tavsan); Folorunsho, Suslov, Lazovic (63' Henry); Noslin (81' Cruz). Allenatore: Marco Baroni

FROSINONE (4-3-3) - Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Bourabia (46' Ghedjemis), Barrenechea, Harroui (82' Reinier); Soulé (90' Monterisi), Kaio Jorge (82' Cheddira), Seck (70' Mazzitelli). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: Suslov (HV) 45'+3, Kaio Jorge (F) 58'

Ammoniti: Harroui (F), Serdar (HV), Cabal (HV), Mazzitelli (F)

Note: Duda (HV) sbaglia un rigore al 37'

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)