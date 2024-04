Colpo del Genoa al Bentegodi: Ekuban e Gudmundsson affondano il Verona 1-2

L'Hellas Verona viene sconfitto 1-2 al Bentegodi contro il Genoa, nella sfida valida per il 31° turno di Serie A.

La squadra di Baroni parte col piede giusto e trova il gol a inizio partita con Federico Bonazzoli, alla seconda rete consecutiva dopo l'eurogol di Cagliari. A fine primo tempo arriva il pareggio dei rossoblù con un intervento in spaccata di Caleb Ekuban. Nella ripresa il Genoa completa la rimonta grazie al al solito Albert Gudmundsson (al 12° gol stagionale), lesto a mettere in rete la corta respinta di Montipò, dopo una bella iniziativa di Vasquez. Al 70' Swiderski segna il 2-2, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Mitrovic. Il Verona le prova tutte, senza trovare il pareggio.

Brutto stop dei gialloblù, viste le concomitanti vittorie di Empoli e Cagliari. I veneti restano a 27 punti con un solo punto di vantaggio sul Frosinone, il Genoa si porta a 38 punti. Nel prossimo turno faranno visita all'Atalanta (lunedì 15 aprile alle 20.45). I liguri invece saranno impegnati in trasferta contro la Fiorentina (lunedì 15 aprile alle 18.30).

L'Hellas passa in vantaggio all'8'. Il lancio in verticale di Lazovic trova la difesa genoana scoperta. Il servizio è preciso per Bonazzoli, che aggira Martinez, finito fuori posizione e deposita in rete. I padroni di casa continuano a spingere. Al 20' il Genoa si rende pericoloso. Sugli sviluppi di un corner Vasquez salta più alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce sulla parte alta della traversa. Gioca meglio la squadra di Baroni, che spinta dal pubblico di Bentegodi, va a caccia del secondo gol, senza costruire palle gol. Al primo minuto di recupero, arriva il pareggio dei rossoblù. Sul traversone basso di Haps arriva l'inserimento vincente di Ekuban, favorito anche da un rimpallo fortunoso con Lazovic. Il primo tempo finisce sul punteggio di 1-1.

I padroni di casa sembrano aver accusato il gol subito, adesso è il Genoa ad avere il controllo del gioco. Al 55' spreca una grande occasione Bonazzoli. La punta gialloblù tutto solo al centro dell'area è troppo precipitoso e calcia fuori dallo specchio. Passano pochi minuti e gli ospiti trovano il vantaggio. Fa tutto bene Vasquez che, saltati due avversari, calcia verso la porta da distanza ravvicinata. Montipò non trattiene e per Gudmundsson è un gioco da ragazzi ribadire in rete. Al 70' il Genoa sfiora il tris, Messias pennella un cross per la testa di Thorsby, salva tutto Montipò. Sul capovolgimento di fronte, Mitrovic salta De Winter e serve in area Swiderski, che tutto solo insacca. Il gol viene annullato per fuorigioco di Mitrovic. Il Verona si gioca il tutto per tutto e va alla ricerca del pareggio. Non succede più nulla, il Genoa sbanca il Bentegodi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda (46' Dani Silva), Serdar (83' Folorunsho); Suslov (62' Mitrovic), Lazovic (62' Swiderski), Noslin; Bonazzoli (74' Henry). Allenatore: Marco Baroni

GENOA (3-5-1-1) - Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (78' Spence), Messias, Badelj (67' Bohinen), Frendrup, Haps; Ekuban (66' Thorsby); Gudmundsson (88' Ankeye). Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Bonazzoli (HV) 8', Ekuban (G) 45'+1, Gudmundsson (G) 58'

Ammoniti: Centonze (HV), Gudmundsson (G), Duda (HV), Serdar (HV)

Arbitro: Gianluca Manganiello (Pinerolo)