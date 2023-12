L'Inter travolge l'Udinese: i nerazzurri si riportano in vetta alla classifica

L'Inter travolge 4-0 l'Udinese a San Siro nel posticipo serale del sabato, valido per la 15ª giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi risponde alla vittoria della Juventus sul Napoli e si riprende la vetta, portandosi a 38 punti, due di vantaggio sui bianconeri. È un Inter impressionante quando decide di accelerare, famelica nel chiudere la gara con tre gol, tutti negli ultimi otto minuti del primo tempo.

I nerazzurri partono subito col piede sull'acceleratore e sfiorano il gol nei primi minuti con un palo colpito da Lautaro Martinez. Dopo tanta pressione la partita si sblocca con un rigore siglato da Hakan Calhanoglu, concesso per atterramento del Toro. Dopo la rete del vantaggio l'Inter si scatena e mette a segno altri due gol nel primo tempo. Prima con Federico Dimarco, su assist di Calhanoglu e poi con Marcus Thuram, su servizio delizioso di Mkhitaryan. Mancava all'appello Lautaro, che firma il 14° gol stagionale per il poker nerazzurro. Ora testa alla Champions, martedì arriva la Real Sociedad a San Siro, in palio il primo posto nel girone.

La partita

Inzaghi ritrova Bastoni in difesa e sceglie Bisseck insieme ad Acerbi con Sommer tra i pali. Gli esterni sono Darmian e Dimarco. Solito centrocampo a tre Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco Thuram e Lautaro.

Cioffi si affida ad un prudente 3-5-1-1. Lucca è l'unica punta, alle sue spalle Pereyra. Sulla fasce Ebosele e Zemura, a centrocampo Samardzic, Walace e Payero. Difesa a tre Ferreira, Kabasele e Perez. In porta Silvestri.

Primo tempo

È l'Inter a fare la partita. La prima occasione arriva al 10'. Cross morbido dalla sinistra di Dimarco, irrompe di testa sul primo palo, la palla colpisce il palo. Poco dopo altra bella azione manovrata della squadra di Inzaghi. Bisseck crossa al centro per la girata di Dimarco, parata da Silvestri. Al 15' si vede l'Udinese, bella giocata di Samardzic per Pereyra che non trova la porta. I nerazzurri continuano a premere. Al 21' cross sul secondo palo di Bastoni per lo stacco di Thuram che, da posizione favorevole manda alto. Al 33' l'Inter protesta per una trattenuta ai danni di Lautaro da parte di Nehuen Perez. Di Bello va a rivedere l'episodio al monitor e concede il calcio di rigore. Si incarica della battuta Calhanoglu che spiazza Silvestri. Sbloccato il risultato i nerazzurri si scatenano e trovano il raddoppio al 42'. Calhanoglu recupera palla e allarga a sinistra per l'accorrente Dimarco, che trafigge Silvestri. La squadra di Inzaghi non è sazia. Palla deliziosa servita da Mkhitaryan, per Thuram che in anticipo su Perez batte in uscita Silvestri. In chiusura è Lautaro a sfiorare il poker.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa i primi cambi per Inzaghi, fuori Bastoni e Thuram, dentro Carlos Augusto e Arnautovic. Al 60' si vede l'Udinese, fa tutto Payero. Il numero 32 bianconero si presenta dalle parti di Sommer e calcia alto. I nerazzurri manovrano con grande tranquillità, rallentando il ritmo. Al 69' gol annullato ai friulani. Ancora Payero rientra sul destro e serve Lovric, conclusione respinta corta da Sommer sui piedi di Lucca che insacca ma in posizione di fuorigioco. All'84' Payero si addormenta facendosi rubare la palla da Lautaro, che si invola verso la porta e con un destro angolato non lascia scampo a Silvestri. Finisce così Inter batte Udinese 4-0.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (56' Carlos Augusto); Darmian, Barella, Calhanoglu (70' Asllani), Mkhitaryan (78' Sensi), Dimarco (71' Cuadrado); Thuram (56' Arnautovic), Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1) - Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele (62' Kristensen), Samardzic (62' Lovric), Walace, Payero (86' Zarraga), Zemura (86' Ehizibue); Pereyra; Lucca (75' Thauvin). Allenatore: Gabriele Cioffi

Marcatori: Calhanoglu (I) rigore 35', Dimarco (I) 42', Thuram (I) 45', Lautaro (I) 84'

Ammoniti: Ferreira (U)

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)