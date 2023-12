Serie A, l'Inter giocherà con una maglia speciale contro l’Udinese

Nell'anticipo serale di sabato 9 dicembre alle ore 20.45 davanti al pubblico di San Siro, l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo con una maglia speciale: le strisce nere e azzurre non le toccherà nessuno ma non ci sarà il main sponsor al centro delle maglie, Paramount+, bensì l'inconfondile logo della celebre serie di film Transformers.

Il perchè della scelta

Le maglie, prodotte in edizione limitata e già acquistabili dallo store nerazzurro ma anche negli Inter Store Galleria Passarella e San Siro, saranno per un'occasione speciale: quelle indossate dai calciatori " verranno messe all'asta e donate ai bambini di alcuni ospedali milanesi ", ha spiegato la società con un comunicato stampa sul proprio sito. Tranformers prende vita dai numerosi giocattoli Hasbro e la serie di film tra i quali un live action e una serie animata con personaggi sia umani che Transformers che verranno trasmessi sul canale Paramount+ a partire da venerdì 8 dicembre per tutti gli abbonati che potranno vedere l'ultimo capitolo, "Transformers: Rise of the Beasts".

Gli appassionati, però, potranno rivedere anche i primi sei film: " Transformers, Transformers – La vendetta del caduto, Transformers 3, Transformers 4 – L'era dell'estinzione, Transformers – The Last Knight, Bumblebee – e la serie animata Transformers: Earthspark, già disponibili sul sito" .

Cosa accadrà a San Siro

San Siro avrà due ospiti d'eccezione per la gara contro l'Udinese: la società nerazzurra fa sapere che due personaggi dei Transformers saranno presenti a bordo campo ma anche altri due personaggi della saga assisteranno alla partita che l'Inter Femminile giocherà contro la Sampdoria all'Arena Civica sempre nella stessa giornata di sabato 9 dicembre. Come detto, il ricavato delle maglie messe all'asta andrà ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di vari ospedali milanesi: l'asta verrà aperta su eBay e potranno partecipare tutti i tifosi per provare ad accaparrarsi una o più maglie dei loro beniamini.

Fino a qualche ora fa c'era anche la possibilità di acquistare l'edizione limitata che è andata già sold-out sia per le maglie uomo/donna che per quelle dei bambini: sullo store online non è più possibile acquistare il prodotto ma soltanto quelle originali con lo sponsor Paramount+. La capolista, con due punti di vantaggio sulla Juventus, affronterà i bianconeri di Udine che l'anno scorso vinsero la gara del Friuli per 3-1 ma cedendo con lo stesso punteggio a San Siro nella gara di ritorno.