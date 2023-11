Il Napoli cade in casa contro l'Empoli. Fischi al Maradona: notte fonda per Garcia

Il Napoli perde 0-1 contro l'Empoli allo stadio Maradona, nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A.

Passano i toscani all'ultimo minuto con un gol di Viktor Kovalenko in una partita in cui la squadra di Garcia non è mai protagonista e delude le attese dei tifosi. La prestazione degli azzurri al Maradona, dove la vittoria manca dal 27 settembre, è probabilmente la peggiore dall'inizio della stagione. La prospettiva di raggiungere il terzo posto, superando il Milan, sfruttando un turno sulla carta favorevole, diventa via via una vana illusione.

L'Empoli domina per lunghi tratti della gara e i partenopei hanno sempre difficoltà a costruire buone trame offensive. Nella metà campo dei toscani non c'è mai lucidità e nonostante i cambi tattici dell'allenatore il Napoli non si ritrova quasi mai. Il gol di Kovalenko, dopo che Berisha salva la sua squadra con ottimi interventi, è solo l'esito finale di una gara tutta da dimenticare per gli azzurri.

I fischi dei tifosi a fine partita, dopo quelli già molto sonori di fine primo tempo, certificano per l'ennesima volta la rottura con Garcia. Mentre sui social impazza l'hashtag #garciaout, stavolta tecnico francese ha davvero le ore contate.

La partita

Garcia passa al 4-2-3-1 ed esclude a sorpresa Zielinski e Kvaratskhelia. Nel riscaldamento si fa male Meret, al suo posto Gollini. Al centro della difesa Østigård e Rrahmani, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. In mediana Lobotka e Anguissa. Unica punta Simeone, alle sue spalle Politano, Raspadori ed Elmas.

Andreazzoli deve rinunciare a Baldanzi e schiera il tridente con Cambiaghi, Caputo e Cancellieri. In regia Ranocchia ai suoi lati Fazzini e Maleh. In difesa esterni Bereszynski e Cacace, al centro Ismajli e Luperto. Tra i pali Berisha.

Primo tempo

Gli azzurri provano a fare la partita mentre l'Empoli gioca a viso aperto, con grande personalità. La prima occasione arriva al 12'. Sulla destra Politano si coordina e lascia partire il mancino a giro che viene respinto in tuffo da Berisha. Sugli sviluppi del corner, svetta Anguissa ma trova un altro grande intervento del portiere empolese. Al 23' si vedono gli ospiti. Da un bel triangolo viene pescato in area di rigore Cancellieri che manda di poco il pallone a lato. Alla mezz'ora Empoli ancora pericoloso. Ranoccia gira in area sul traversone di Cambiaghi, mettendo i brividi a Gollini. Il Napoli fatica a creare grandi occasioni. Al 36' su schema dal corner Cambiaghi, calcia sul primo palo, pronta la respinta di Gollini. Il primo tempo finisce senza reti.

Il primo tempo di #NapoliEmpoli termina sul risultato di parità. Adesso pronti per il secondo!



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/FpdOFVGHMH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 12, 2023

Secondo tempo

L'Empoli continua a giocare con grande coraggio. A quel punto Garcia si gioca le carte Kvaratskhelia e Zielinski al posto di Simeone ed Elmas, tornando al solito 4-3-3. Al 60' prima vera giocata di Kvara, il georgiano salta semplice Bereszynski penetrando in area di rigore, la sua conclusione viene respinta. Sono ancora gli ospiti ad essere insidiosi in ripartenza, sfruttando gli spazi lasciati dai partenopei. Al 76' occasione per gli azzurri. Gran tiro dal limite del neo entrato Lindstrom, respinge in tuffo Berisha. I padroni di casa premono. All'89' ci prova Kvara ma il portiere dell'Empoli para tutto. Al 91' l'Empoli passa in vantaggop. Azione lungo la corsia destra con Ebuehi e Gyasi che scambiano, palla per Kovalenko che dall'ingresso dell'area di rigore disegna un destro perfetto che prima colpisce il palo e poi termina in rete. Il gol gela il Maradona. L'Empoli porta a casa tre punti fondamentali per la salvezza, il Napoli è di nuovo in crisi.

Quel momento lì, quell'abbraccio lì pic.twitter.com/Xl1NtisVWW — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 12, 2023

Il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1) - Gollini; Di Lorenzo, Østigård, Rrahmani, Olivera (84' Mario Rui); Anguissa (73' Cajuste), Lobotka; Politano (73' Lindstrom), Raspadori, Elmas (54' Kvaratskhelia); Simeone (54' Zielinski). Allenatore: Rudi Garcia

EMPOLI (4-3-3) - Berisha; Bereszynski (63' Ebuehi), Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (72' Kovalenko), Ranocchia (80' Grassi), Maleh; Cambiaghi (63' Gyasi), Caputo, Cancellieri (80' Maldini). Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Marcatori: Kovalenko (E) 90+1'

Ammoniti: Cancellieri (E), Cajuste (N)

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)