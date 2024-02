Il Napoli ribalta il Verona nel finale: decide una prodezza di Kvara

Il Napoli vince (2-1) in rimonta al Maradona contro l'Hellas Verona, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A.

Nel primo tempo la squadra di Mazzarri parte fortissimo. Un ispiratissimo Khvicha Kvaratskhelia impegna in due occasioni Montipò. Col passare dei minuti i gialloblù prendono le misure ai campioni d'Italia e quando possono si propongono grazie all'estro di un ottimo Suslov. La partita si accende nel finale. Al 72' sono gli ospiti a trovare il vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato con Coppola. Il pareggio degli azzurri arriva grazie all'ex di turno Cyril Ngonge, che mette in rete ben servito da Lindstrom. A due minuti dalla fine è Kvaratskhelia a trovare il jolly. Il suo splendido tiro all'incrocio dei pali fa esplodere il Maradona.

Con questa vittoria gli azzurri si portano a 35 punti e agganciano la Roma al sesto posto. L'Hellas resta terzultimo a 18 punti. Nel prossimo turno la squadra di Mazzarri farà visita al Milan (domenica 11 febbraio alle 20.45) mentre i gialloblù vanno in trasfera a Monza (domenica 11 febbraio alle 15.00).

La partita

Mazzarri torna al 4-3-3. Al centro dell'attacco torna Simeone (al rientro dalla squafica), ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo spazio ad Anguissa (rientrato dalla Coppa d'Africa) e Cajuste, in regia c'è Lobotka. I terzini sono Di Lorenzo e Mario Rui, coppia centrale Rrahmani e Juan Jesus. In porta Gollini.

Baroni conferma Noslin come centravanti. Alle sue spalle agiranno Lazovic, Suslov e Folorunsho. In mediana la coppia Serdar e Duda. Al centro della difesa Coppola e Dawidowicz, sulle fasce Tchatchoua e Coppola. Tra i pali Montipò.



#NapoliVerona

Stadio Diego Armando Maradona

Serie A

15:00 CET



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7OZTogbwh4

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 4, 2024

Primo tempo

Il Napoli parte subito forte. Al 7' grandissima giocata di Kvaratskhelia che salta netto Suslov, entra in area di rigore e viene steso da Cabal. L'arbitro fa segno del calcio d'angolo, nessun penalty per gli azzurri. Al 12' ancora il georgiano calcia dal limite trovando la respinta in tuffo di Montipò. Gli scaligeri soffrono la pressione azzurra. Il protagonista è sempre Kvara, che si coordina benissimo ma sulla linea di porta salva in due tempi Montipò. Col passare dei minuti la squadra di Baroni riesce ad allentare la pressione. Gli azzurri premono senza trovare varchi. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Nella ripresa sono gli ospiti a partire meglio. Al 47' sugli sviluppi di un calcio piazzato, sbuca sul secondo palo Coppola che spedisce a lato. I gialloblù ancora pericolosi, conclusione dalla distanza da parte di Lazovic che però viene respinta in tuffo da Gollini. Al 55' grande occasione per il Napoli. Juan Jesus si libera in area di rigore e mette in mezzo per Simeone che calcia di prima intenzione ma viene murato da Montipò. Al 59' super giocata di Kvara che salta Tchatchoua, poi il suo diagonale termina di poco a lato. Mazzarri prova a cambiare il match e manda in campo Ngonge e Lindstron, al posto di Cajuste e Politano. Al 72' arriva il vantaggio del Verona. Punizione di Suslov dai quaranta metri, Coppola impatta con la spalla e batte l'immobile Gollini. Al 77' grandissima occasione per il Napoli, Montipò mura prima Mazzocchi e poi Lindstrom sula ribattuta. Passano due minuti e gli azzurri trovano il pareggio. Lindstrom fa sedere Duda e mette in mezzo per Ngonge che calcia e batte Montipò con l'aiuto di una deviazione. All'87' la squadra di Mazzarri trova il vantaggio. Mazzocchi ruba un pallone a Tchatchoua e serve Kvara. Al limite dell'area di rigore il georgiano si gira e calcia a giro spedendo all'incrocio dei pali.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (52' Mazzocchi); Anguissa, Lobotka, Cajuste (63' Lindstrom); Politano (63' Ngonge), Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin (60' Swiderwski). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: Coppola (HV) 72', Ngonge (N) 79', Kvaratskhelia (N) 87'

Ammoniti: Coppola (HV), Mario Rui (N), Suslov (HV), Lobotka (N)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)