McTominay show: il Napoli saluta l'Inter e vola da solo in testa alla classifica

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli non fallisce l'occasione e dopo la sconfitta dell'Inter contro la Roma, vola da solo in testa alla classifica. Gli azzurri superano il Torino 2-0 al Maradona e mettono un mattoncino importante nella lotta scudetto, portando a tre punti il vantaggio sulla squadra di Inzaghi. La classifica ora dice Napoli 74 e Inter 71. Ora a quattro giornate dalla fine, con i nerazzurri in crisi, i partenopei sono padroni del proprio destino.

Protagonista assoluto Scott McTominay, per lui 11 gol in campionato, autore della doppietta decisiva, che indirizza il match già dopo il primo tempo. Dopo soli sette minuti, lo scozzese capitalizza con un inserimento vincente il servizio di Anguissa. Si ripete poi, pochi minuti prima dell'intervallo, raccogliendo il cross dalla destra di Politano. Nella ripresa la squadra di Conte blinda la difesa a doppia mandata, il Torino ci prova ma non è mai pericoloso. Il neo entrato Billing centra la traversa con un colpo di testa. Uniche note stonate gli infortuni di Anguissa, Buongiorno e Lobotka. Fa festa il Maradona. A Fuorigrotta si respira di nuovo aria di scudetto.

Primo tempo

Il Napoli parte forte e va subito vicino al vantaggio. Batti e ribatti in area granata ma Anguissa e Olivera non riescono però a impegnare Milinkovic-Savic. Il vantaggio degli azzurri arriva al 7'. Palla in verticale di Di Lorenzo per il taglio di Anguissa che va al cross basso, sulla traiettoria irrompe McTominay e palla in rete. Trovato il vantaggio, la squadra di Conte pensa a gestire il vantaggio. Al 20' sussulto granata. Linetty avvia l'azione in progressione, il tiro di Elmas viene respinto sui piedi di Biraghi che va al cross troppo alto per Adams. La partita è piuttosto spezzettato. Il Torino prova ad alzare il baricentro ma non trova varchi. Al 41' arriva il raddoppio del Napoli sempre grazie a McTominay. Politano affonda sulla destra, il più lesto è sempre lo scozzese che mette alle spalle di Milinkovic-Savic.

Secondo tempo

A inizio ripresa è il Torino a fare la partita con il Napoli, chiuso a difendere i due gol di vantaggio. Al 57' Anguissa prende un colpo al bacino e chiede il cambio. Al suo posto entra Billing. Cambi anche per Vanoli. In campo Vlasic e Lazaro per Biraghi e Linetty. Al 61' gli azzurri sfiorano il tris. Il neo entrato Billing colpisce la traversa di testa da due passi. Poco dopo problemi muscolari per Buongiorno. Dentro Rafa Marin. Il Torino prova a manovrare ma fatica a trovare spazi. Il Napoli riparte sulle ali Politano e Spinazzola. Non succede più nulla, il match vola via fino al triplice fischio finale di Mariani.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (64' Rafa Marin), Olivera (86' Raspadori); Anguissa (57' Billing), Lobotka (86' Gilmour), McTominay; Politano, Lukaku (86' Lukaku), Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte

TORINO (3-5-2) - Milinkovic-Savic; Coco (69' Karamoh), Maripan, Masina (85' Walukiewicz); Pedersen, Tameze (46' Ilic), Linetty (59' Vlasic), Casadei, Biraghi (59' Lazaro); Elmas, Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: McTominay (N) 7' e 41'

Ammoniti: Maripan (T), Ilic (T), Lazaro (T)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)