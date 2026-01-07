Il Napoli frena a sorpresa al Maradona: il Verona sfiora il colpo e strappa un pari agli azzurri

Il Napoli pareggia 2-2 contro il Verona al Maradona, nella sfida valida per il 19° turno di Serie A. Si mangia le mani la squadra di Conte, che non sfrutta la possibilità di portarsi in testa alla classifica, in attesa dei match di Inter e Milan. Primo tempo sotto ritmo degli azzurri che si ritrovano sotto di due gol dopo mezz'ora. Il Verona gioca con grande coraggio e passa in vantaggio al 16' con uno splendido colpo di tacco di Martin Frese. Poco dopo è Gift Orban a realizzare un calcio di rigore, concesso per fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa è un altro Napoli, abile a sfruttare le indecisioni di Montipò. Al 54' dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di Scott McTominay, dopo un'uscita al vuoto del portiere giallobù. Poi all'82' pareggia i conti capitan Di Lorenzo, che pesca Montipò fuori posizione e trova il 2-2 finale. Nel mezzo due reti annullate a Hojlund e McTominay. Gli azzurri ci provano in tutti i modi nel finale ma il muro veronese regge fino alla fine.

La partita

Sotto il diluvio di Fuorigrotta, è il Napoli a prendere subito il comando del gioco. All'8' Di Lorenzo trova Elmas in area, che ci prova sul primo palo, para Montipò. Al 16' alla prima chance passa in vantaggio il Verona. Bella azione per gli scaligeri: Niasse arriva sul fondo e serve al centro dell'area Frese, che taglia la difesa azzurra con un inserimento orizzontale e mette in rete di tacco. I campioni d'Italia accusa il corpo. La squadra di Zanetti gioca senza alcun timore mentre il Napoli arranca. Al 23' in un'azione convulsa, mani in area di Buongiorno. Dopo un lungo consulto al Var, Marchetti assegna il rgiore. Si incarica della battuta Orban, Milinkovic-Savic intuisce ma non arriva sul pallone. Gli azzurri provano a reagire. Al 34' Hojlund svetta di testa più alto di tutti ma il pallone finisce fuori di poco. Continua il forcing dei padroni di casa. Al 42' McTominay colpisce in pieno Nunez da ottima posizione. Dopo quattro minuti di recupero si va al riposo col Verona avanti di due gol.

Nella ripresa il Napoli parte subito forte. Al 53' ci prova Lang, Montipò si salva in angolo. Sul corner successivo il portiere veronese esce a vuoto senza trovare la sfera. La prende di testa McTominay, Valentini ci prova ma non riesce a salvare la porta. Trascinato dal Maradona adesso gli azzurri chiudono in area il Verona. Al 72' gol annullato al Napoli. Di Lorenzo appoggia per Politano, che mette in mezzo all'area dove trova Hojlund che mette in rete. Dopo un consulto al Var, Marchetti annulla per fallo di mano del centravanti danese. Passano due minuti e viene annullata un'altra rete al Napoli. Stavolta su calcio piazzato è Rrahmani a trovarsi davanti a tutti, prima di servire l'assist di testa a McTominay. All'82' arriva il pari. Marianucci pennella in area un pallone morbido che capitan Di Lorenzo devia di prima intenzione sul primo palo e sorprende Montipò. La squadra di Conte va all'assalto della difesa veronese ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Il Verona si fa insidioso in contropiede con Giovane. Dopo sette minuti di recupero Marchetti mette fine alle ostilità.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (55' Spinazzola); Lang (76' Lucca), Elmas (62' Marianucci), Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

VERONA (3-5-2) - Montipò; Nunez, Valentini, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Niasse (87' Serdar), Gagliardini, Bradaric (78' Nelsson); Sarr (64' Giovane), Orban (87' Mosquera). Allenatore: Paolo Zanetti

Marcatori: Frere (V) 16', Orban (V) 28', McTominay (N) 54', Di Lorenzo (N) 82'

Ammoniti: Orban (V), Bradaric (V), Bella-Kotchap (V)

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)