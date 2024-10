La Roma si riscatta contro il Torino: Dybala salva Juric. Le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

La Roma all'Olimpico contro il Torino nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. I giallorossi passano in vantaggio al 20' con Paulo Dybala, che sfrutta un retropassaggio sbagliato di Linetty, aggira Milinkovic-Savic e mette in rete da posizione defilata. Tanto basta alla squadra di Juric per conquistare i tre punti. Ossigeno puro per il tecnico croato dopo una settimana sulla graticola.

Roma

Mile SVILAR 6.5 - Serata tranquilla. Si fa trovare pronto sulla bella conclusione di Nije

Gianluca MANCINI 6.5 - Ci mette tanto carattere in un momento difficile. Responsabilizzato dalla fascia di capitano

Evan NDICKA 6.5 - Ha gioco facile sugli avanti granata. Sempre più a suo agio da centrale

ANGELINO 6.5 - Utilissimo ad inizio azione col mancino, appoggia anche la manovra

Zeki CELIK 6 - Grande applicazione da braccetto. Difende senza sbavature

Manu KONÉ 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo. Spadroneggia con la sua fisicità

Enzo LA FÉE 6 - Molto diligente, si prende pochi rischi e sceglie sempre la giocata facile. Ci prova anche con un bel tiro da fuori

Nicola ZALEWSKI 6.5 - Tante iniziative sulla sinistra. In ripresa dopo un periodo difficile. Dal 79' Stephan EL SHAARAWY SV

Tommaso BALDANZI 6 - Qualche buona idea ma con la sua qualità potrebbe incidere di più. Dal 79' Bryan CRISTANTE 6 - Fischiato come Pellegrini. Il suo impegno però non manca mai

Niccolò PISILLI 6 - Personalità e dedizione non gli mancano nonostante la giovane età. Dal 64' Lorenzo PELLEGRINI 6 - Accolto dai fischi dell'Olimpico, dà il suo contributo nella gestione del risultato

Paulo DYBALA 7 - Gioca da falso nove ed è il faro di tutte le azioni della squadra. Segna da posizione impossibile. L'unico insostituibile. Dal 78' Eldor SHOMUDOROV SV

Allenatore: Ivan JURIC 6.5 - In bilico per tutta la settimana, deve fare i conti anche con assenze pesanti. La squadra reagisce dopo la disfatta con la Fiorentina. Dybala gli allunga la vita in giallorosso

TORINO

Vanja MILINKOVIC SAVIC 6 - Vorrebbe sbranare i compagni dopo l'errore sull'1-0. É il portiere con più parate del campionato. Stasera poco impegnato

Saul COCO 5.5 - Grande fisicità. Meglio nel primo tempo, quando si sgancia spesso in avanti

Guillermo MARIPAN 5 - Dybala non gli dà punti di riferimento e lui lo soffre parecchio. Dal 59' Marcus PEDERSEN 6 - Mostra qualche buono spunto poi si spegne nel finale

Adam MASINA 5 - Non riesce a salvare sulla linea il tiro di Dybala. Non sembrava impossibile

Mergim VOJVODA 5 - Pensa più a contenere. Un suo tentativo al volo fa venire i brividi alla difesa giallorossa. Dall'88' Adrien TAMEZE SV

Gvidas GINEITIS 5 - Troppe imprecisioni. La sua partita dura solo un tempo. Dal 46' Alieu NJIE 6.5 - Crea da solo l'occasione migliore con un bel tiro a giro. Continuando così avrà sempre più spazio

Karol LINETTY 5 - Da un suo retropassaggio sciagurato all'indietro nasce il vantaggio della Roma. Errore che pesa tanto sulla valutazione. DAl 79' Yann KARAMOH SV

Samuele RICCI 5 - Da mezzala non è nel vivo dell'azione. Partita stranamente anonima.

Valentino LAZARO 5.5 - Più attivo rispetto a Vojvoda. Almeno lui mette qualche pallone in mezzo

Che ADAMS 5 - L'impegno non manca. Si perde anche lui nel grigiore generale

Antonio SANABRIA 5- Inghiottito dalla difesa giallorossa, non riesce a tenere palloni in avanti. Dal 59' Nikola VLASIC 6 - Prova a dare la scossa nella ripresa, anche lui senza fortuna

Allenatore: Paolo VANOLI 5 - Approccio di nuovo

sbagliato con un atteggiamento troppo rinunciatario. Prova a ridisegnare la squadra nella ripresa con poco successo.

Arbitro: Michael FABBRI 6 - Partita corretta senza episodi controversi. Buona direzione di gara