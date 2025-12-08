Il Milan ribalta il Torino con un super Pulisic: i rossoneri agganciano il Napoli in vetta

Il Milan vince 3-2 in trasferta a Torino nel posticipo serale, che chiude il 14° turno di Serie A. Grazie ad un secondo tempo strepitoso e trascinati da un grande Christian Pulisic, autore di una doppietta, i rossoneri rispondono al Napoli e salgono al primo posto a 31 punti, insieme agli azzurri. La squadra di Allegri sbaglia approccio nel primo tempo e si trovano subito sotto di due gol. Nikola Vlasic (10') su rigore e Duvan Zapata (17') con un bel diagionale portano i granata al doppio vantaggio. Un bolide all'incrocio dei pali di Adrien Rabiot (24') riapre la partita. Si fa male Leao, fuori per un problema inguinale e a questo punto a rischio per la Supercoppa. Nella ripresa è la squadra di Allegri a fare la partita. Israel compie una doppia prodezza prima su Bartesaghi e Ricci. Poi deve arrendersi al neo entrato Christian Pulisic, che centra il bersaglio due volte in dieci minuti e manda in paradiso il Diavolo.

La partita

Parte meglio il Torino. Al 10' Pedersen va al traversone verso Adams, Tomori tocca in maniera netta col braccio. Nessun dubbio per Chiffi che indica subito il dischetto. Si incara della battuta Vlasic, Maignan intuisce ma non riesce a respingere. I granata prendono fiducia e trovano subito il raddoppio. Al 17' Vlasic verticalizza per Zapata, che dalla destra lascia partire un diagonale, che fulmina Maignan. Inizio choc dei rossoneri, che però hanno il merito di rientrare subito in partita.

Al 24' è Rabiot ad accorciare le distanze con una sassata da fuori area, che finisce sotto l'incrocio dei pali. Alla mezz'ora problemi all'inguine destro per Leao. Al suo posto entra Ricci. I rossoneri hanno solo Nkunku come riferimento offensivo. Al 45' grande occasione per Rabiot, che si ritrova tutto solo in area e calcia a rete. Il suo tiro finisce a lato di poco. Il primo tempo termina con il Torino in vantaggio 2-1.

I rossoneri partono subito all'attacco. Al 48' Loftus-Cheek va via di potenza a Coco e mette in mezzo per Nkunku, che con un colpi di tacco non sorprende Israel. Al 55' la squadra di Allegri va vicinissima al pareggio. Israel compie un grande intervento sul colpo di testa di Bartesaghi, poi è miracoloso sul tap-in di Ricci. Al 66' fuori Bartesaghi dentro Pulisic. Appena entrato l'attaccante americano devia in gol il cross di Saelemaekers e fa 2-2. Ora i rossoneri ci credono e al 77' passano in vantaggio.

Sul cross dalla destra Pulisic prende il tempo ad Asllani e da vero opportunista batte ancora Israel. All'80' Milan vicino al poker. Loftus-Cheek conclude fuori un'azione insistita di Nkunku. Negli ultimi minuti i rossoneru hanno tanti spazi in contropiede. Viene annullato il poker a Pulisic per fuorigioco. L'ultimo assalto dei granata non dà frutti. Vince il Milan 3-2.

Il tabellino

TORINO (3-5-2) - Israel; Tameze (78' Masina), Maripan, Coco; Pedersen (84' Nkounkou), Anjorin (59' Casadei), Asllani, Vlasic, Lazaro (84' Ngonge); Zapata, Che Adams (84' Aboukhlal). Allenatore: Marco Baroni

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (88' Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (66' Pulisic); Nkunku, Leao (31' Ricci). Allenatore: Marco Landucci (vice Allegri)

Marcatori: Vlasic (T) 10' (rigore), Zapata (T) 17', Rabiot (M) 24', Pulisic (M) 67' e 77'

Ammoniti: Maignan (M), Lazaro (T), Anjorin (T)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)