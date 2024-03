Colpo del Torino in casa dell'Udinese: Zapata e Vlasic fanno volare i granata

Il Torino espugna il Blunenergy Stadium e supera (2-0) l'Udinese, nell'anticipo del sabato valido per il 29° turno di Serie A. Bella vittoria della squadra di Juric, al quarto successo stagionale in trasferta, in una sfida senza grande storia. Confermano invece le difficoltà tra le mura amiche i friulani, sconfitti dopo la sorprendente vittoria all'Olimpico contro la Lazio.

Inizio aggressivo del Torino, che prende subito in mano le redini del match. All'8' sfiora il vantaggio con il palo di Vlasic. Subito dopo trova il vantaggio grazie al colpo di testa di Duvan Zapata su bel cross di Vojvoda. Nella ripresa è il croato Nikola Vlasic a mettere il sigillo alla partita con una conclusione angolata, su cui non può nulla Okoye.

Grazie a questa vittoria la squadra di Juric si porta 41 punti al decimo posto. I bianconeri restano a quota 27 punti, una posizione non ancora tranquilla in chiave salvezza. Nel prossimo turno, dopo la pausa nazionali, l'Udinese fa visita al Sassuolo (1 aprile alle ore 15). Il Torino invece ospita il Monza (30 marzo alle ore 15).

Primo tempo

Cioffi ritrova Bijol al centro della difesa al posto dello squalificato Perez. Confermata la coppia d'attacco Thauvin-Lucca. Nel Torino (Paro sostituisce ancora Juric) Okereke rientra Ricci a centrocampo, in avanti dal primo minuto spazio a Okereke con Zapata.

Il Torino parte subito forte e si fa subito pericoloso in avvio di partita con Okereke e Zapata. All'8' i granata vanno vicinissimi al vantaggio. La conclusione rasoterra di Vlasic colpisce il palo. Passano due minuti e la squadra di Juric va in rete. Splendido cross sul secondo palo di Vojvoda per Zapata, che salta alle spalle di Bijol e con un colpo di testa sorprende Okoye. I granata prendono fiducia. Ci prova ancora il colombiano con un destro potente, mura la difesa friulana. Al 25' si vede l'Udinese dopo un inizio no. Il diagonale di Kamara finisce di poco a lato. Quanndo attacca il Toro è sempre pericoloso. Filtrante di Rodriguez per Okereke, che supera Ferreira e va al tiro. Okoye si salva con un gran riflesso e mette in corner. Cioffi prova a cambiare l'inerzia del match, dentro Ehizibue fuori Payero. Al 45' ci prova di nuovo Okereke, ancora fermato da Okoye. Finisce il primo tempo.

Secondo tempo

Nella ripresa i granata vanno ancora all'attacco e al 53' trova il raddoppio. Pereyra perde una palla velenosa intercettata da Gineitis, che cede subito a Zapata. Il colombiano vede libero Vlasic. Il croato controlla alla perfezione e piazza la palla all'angolino. L'Udinese accusa il colpo del doppio svantaggio. Cioffi prova di nuovo a cambiare assetto, mandando in campo Ebosele e Zemura al posto di Ehizibue e Kamara. La partita resta saldamente nelle mani del Toro. All 71' Zapata sfiora la doppietta personale ancora di testa. Il colombiano sovrasta Kristensen ma viene fermato dal riflesso di Okoye. I bianconeri provano a ravvivare gli ultimi minuti di partita. All'82 la conclusione sul primo palo di Thauvin si spegne di poco fuori. L'ultimo spunto è di Success. L'attaccante semina il panico nella difesa granata poi calcia fuori. Finisce qui il match, il Torino batte l'Udinese 2-0.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2) - Okoye; Ferreira (46' Kristensen), Bijol, Giannetti; Pereyra (76' Success), Lovric, Walace, Payero (31' Ehizibue) (59' Ebosele), Kamara (59' Zemura); Thauvin, Lucca. Allenatore: Gabriele Cioffi

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic Savic; Masina, Buongiorno (83' Sazonov), Rodríguez; Bellanova (83' Lazaro), Ricci, Gineitis, Vojvoda (65' Lovato); Vlasic; Zapata, Okereke (67' Sanabria). Allenatore: Matteo Paro (sostituisce Ivan Juric)

Marcatori: Zapata (T) 10', Vlasic (T) 53'

Ammoniti: Wallace (U), Ehizibue (U), Buongiorno (T), Giannetti (U), Sazonov (T)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)