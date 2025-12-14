Serie A, il Napoli cade a sorpresa a Udine e perde la vetta della classifica

Una bella Udinese supera 1-0 il Napoli e si conferma l'ammazza-grandi di questo campionato. La squadra di Conte non sfrutta lo stop del Milan e perde il primato in classifica. Primo tempo con grande equilibrio e tanti duelli in mezzo al campo. L'occasione migliore la crea Spinazzola ma Hojlund viene anticipato da Bertola al momento del tiro. Nella ripresa l'Udinese riparte con grande energia. Due gol annullati ai friulani (a Davis e Zaniolo) e la traversa di Piotrowski fanno tremare gli azzurri. A rompere la maledizione ci pensa Jurgen Ekkelenkamp con uno splendido tiro a giro, che si insacca sotto la traversa. Nel finale il Napoli ci prova in tutti i modi. All'88' Hojlund ha l'occasione per pareggiare ma Hojlund spedisce fuori un comodo tap-in. In pieno recupero, Lucca colpisce il palo esterno. Il Napoli cade per la quarta volta in campionato, la seconda consecutiva dopo la sconfitta di Champions col Benfica.

La partita

Si parte subito a ritmi elevati con l'Udinese a pressare altissima. Appena trova spazi il Napoli è subito pericoloso. Al 10' discesa inarrestabile di Spinazzola che arriva sul fondo e mette in mezzo per Hojlund. Provvidenziale il recupero di Bertola che mette in angolo rischiando l'autorete. Gli azzurri insistono. Su corner la spizzata di testa di Di Lorenzo trova Hojlund nell'area piccola. Il danese non trova la posizione. Al 21' ancora Hiojlund supera Kabasele sulla sinistra. La palla messa in mezzo non arriva a Neres per pochissimo. Passato il pericolo, i bianconeri escono fuori e prendono il comando del gioco, senza crare veri pericoli dalle parti di Milinkovic-Savic.

Si riparte senza sostituzioni. Al 49' grande iniziativa di McTominay che entra in area e pesca Lang. La palla arriva ad Hojlund che non riesce ad intervenire. Al 52' gol anullato all'Udinese. Grande ripartenza di Zaniolo poi Bertola raccoglie dal limite e calcia. Milinkovic-Savic respinge corto, Davis insacca da distanza ravvicinata. La rete viene annullata per fuorigioco dopo il consulto al Var. I bianconeri continuano a premere e sfiorano il vantaggio con Piotrowski. Il bolide del centrocampista polacco si infrange sulla traversa. Al 69' altro gol annullato ai bianconeri. Ekkelenkamp recupera palla su Lobotka e serve Zaniolo, che con un gran tiro trafigge Milinkovc-Savic. In questo caso Sozza chiamato al Var ravvisa un pestone di Karlstrom.

I bianconeri non si danno per vinti e trovano il vantaggio al 73'. Nasce tutto da un rinvio di Okoye, la palla arriva ad Ekkelenkamp, che con uno splendido tiro a giro segna l'1-0. Il Napoli prova a reagire e sfiora il pareggio. All'88' Lucca raccoglie un pallone in area dopo un clamoroso errore di Solet. Hojlund fallisce un comodo tap-in da spingere in rete. Al 94' l'ultima occasione. Hojlund servito da Neres crossa sul secondo palo trovando Lucca che in scivolata colpisce il palo esterno. Gli ultimi assalti non portano frutti. Fa festa l'Udinese.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2) - Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli (94' Goglichidze), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (83' Zarraga), Bertola; Zaniolo (91' Iker Bravo), Davis (84' Buksa). Allenatore: Kosta Runjaic

NAPOLI (3-4-3) - Milinkovic-Savic; Beukema (61' Politano), Rrahmani, Buongiorno (75' Olivera); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (83' Lucca), Spinazzola (82' Gutierrez); Neres, Hojlund, Lang (61' Lobotka). Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: Ekkelenkamp (U) 73'

Ammoniti: Zaniolo (U)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)