L'addio ai social, la scomparsa e l'apparizione a Madrid: è bufera su Benzema

C'è un caso Karim Benzema che scuote il calcio dell'Arabia Saudita. Arrivano i primi problemi per l'ex attaccante del Real Madrid, approdato quest'estate all'Al-Ittihad, con un contratto record fino al 2026 a 100 milioni di euro a stagione. Il bomber franco-algerino ora si trova a Madrid per motivi personali, dopo aver fatto perdere le sue tracce per qualche giorno. I media spagnoli parla di problemi al piede ma forse c'è qualcosa di più. Lo stesso Benzema non ha mai nascosto le difficoltà di vivere e giocare in un Paese con una cultura totalmente diversa da quella europea. Di sicuro bisognerà aspettare qualche giorno per capire se la situazione è davvero superata.

La ricostruzione

Tutto è cominciato dalla pesante sconfitta per 5-2 contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo del 26 dicembre. Benzema stecca completamente la sfida contro l'amico ed ex compagno di squadra negli anni d'oro al Real e finisce nel mirino dei tifosi delle "Tigri" in particolare su Instagram, tanto che il giocatore chiude i suoi account personali sui social. I motivi della contestazione sono principalmente due: da una parte l'investimento fatto dal club per lui, dall'altra il suo rendimento, (12 gol in 20 uscite ufficiali ma è a secco in campionato da fine novembre). Intanto l'Al-Ittihad è scivolato al sesto posto in classifica dopo tre sconfitte consecutive e si trova -25 dalla prima posizione, occupata dall'Al-Hilal. Un downgrade preoccupante per la squadra che l'anno scorso aveva vinto la Saudi Pro League.

A quel punto l'attaccante diserta due allenamenti consecutivi della squadra diretta da Marcelo Gallardo e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. In base a quanto riportano i media locali, il francese sarebbe partito da Gedda per tornare in Francia. Il tutto senza fornire motivazioni e spiegazioni ufficiali sia sui social che all'Al Ittihad. Secondo il quotidiano spagnolo Marca che cita l'entourage di Benzema, il giocatore sarebbe infortunato a un piede e avrebbe ricevuto un permesso dal suo club e dai medici per curarsi in Europa.