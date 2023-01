Si infiamma il toto Zaniolo: Milan o Premier League? Intanto McKennie...

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più un rebus. Che l'intenzione fosse quella di chiudere il prima possibile il rapporto con la Roma, si era già capito dopo la mancata convocazione per la trasferta contro lo Spezia, a quanto pare su richiesta del calciatore.

Le trattative per ora non decollano. I sondaggi con il Tottenham non hanno dato i frutti sperati e trovare la quadra col Milan non è per niente semplice. Nelle ultime ore però si è aggiunta un'altra pretendente dall'Inghilterra. Il Bournemouth, al momento terzultimo in Premier League ha offerto alla Roma per Zaniolo 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla rivendita. Un'offerta che soddisfa le richieste della società giallorossa, pronta a chiudere l'accordo con gli inglesi. La destinazione però non ha trovato il gradimento di Zaniolo e del suo entourage che, per lasciare lasciare Roma, ambiscono ad un club di prima fascia.

La soluzione preferita nella testa del giocatore è chiaramente il Milan. A questo proposito in serata sono attesi contatti tra i due club. La trattativa è intavolata, ma Paolo Maldini ora aspetta l'ultimo ok da parte di Gerry Cardinale per l'assalto decisivo. Il proprietario rossonero, che si trova negli Stati Uniti, deve dare il via libera per l'obbligo di riscatto. L'affare si dovrebbe chiudere per un totale di 25 milioni di euro circa: 1 o 2 subito per il prestito oneroso e poi 23 per il riscatto. Restano ancora 5 giorni per lasciare la Roma e con il passare delle ore l'ipotesi di ritrovarsi a Trigoria il 1 febbraio è una possibilità non più da escludere.

More on Nicolò Zaniolo. Understand his priority is AC Milan, he wants the move as personal terms are already agreed. #transfers



Bournemouth have offered €30m fee plus add-ons and 10% sell-on clause to AS Roma. Milan are offering loan with buy clause, no agreement yet. pic.twitter.com/1MWWnjojKn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2023

McKennie lascia la Juve?

Weston McKennie è a un passo dall'addio alla Juventus. Oltre al sondaggio dell'Arsenal, soluzione particolarmente gradita al centrocampista statunitense, è arrivata l'offerta concreta del Leeds: 28 tra parte fissa e variabile. I bianconeri però non vogliono scendere dalla valutazione di 35 milioni. Sono ore calde: si sta lavorando per incontrarsi a metà strada ed è probabile che alla fine si arrivi a un accordo.

Il club bianconero starebbe già pensando a come reinvestire sul mercato la cifra per la vendita del centrocampista. L'obbiettivo è un esterno destro. Su tutti Joakim Maehle, dell'Atalanta, è un nome che farebbe comodo per la capacità di alternarsi su entrambe le fasce. Molto difficile però che i bergamaschi lo cedano a gennaio. Resta vivo l'interesse per Rick Karsdorp, da tempo in uscita dalla Roma. In questo caso il problema resta l'ingaggio elevato del difensore olandese.

Piace sempre Ivan Fresneda, il laterale spagnolo del Real Valladolid classe 2004, che però costerebbe intorno ai 20 milioni. Poi c'è la pista che porta a Emil Holm, lo svedese ventiduenne dello Spezia, che però i liguri non sarebbero disposti a lasciare partite a campionato in corso. Possibile anche che la Juve decida di tenere fermo il ricavato dell’uscita di McKennie, in modo da riflettere con più serenità sulla strategia d'investimento. Si capirà di più nelle prossime 48 ore.