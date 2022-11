SisalTipster e Calciatori Brutti, i mondiali in Qatar sono social

I Mondiali di calcio in Qatar sono appena iniziati regalando subito emozioni e divertimento. SisalTipster è pronta all’appuntamento e proverà a non far sentire troppo la mancanza dell’Italia, assente alla competizione per la seconda volta. Per dimenticare che va in scena un Mondiale orfano degli Azzurri, serve un approccio unico e originale alla rassegna iridata: ecco perché SisalTipster ha unito le forze con Calciatori Brutti, una delle più grandi community del panorama social italiano che vanta oltre 3 milioni di follower sulle varie piattaforme.

Il fil rouge tra le due community è il Commento Live, uno dei format di maggior successo di Calciatori Brutti che coinvolge attivamente i propri followers con pareri e analisi. Il funzionamento è semplicissimo: in occasione di importanti match del Mondiale, scelti direttamente dagli utenti, la Community di Calciatori Brutti chiede di commentare con una frase sulle storie Instagram la partita in corso. I commenti più divertenti e unici vengono poi condivisi durante il live del match nelle IG Stories, creando un carosello in cui i protagonisti sono i follower. Durante tutte le sette giornate del Mondiale, il Commento Live viene proposto in collaborazione con SisalTipster che analizzerà in esclusiva la finalissima sulla propria pagina Instragram, coinvolgendo la fan base di entrambe le community.

Il T-Quality, sigillo di garanzia di SisalTipster, diventa decisivo per il Commento Live. Per ogni turno, infatti, saranno gli esponenti delle due Community a votare su SisalTipster, tramite un sondaggio Instagram, quale partita dovrà essere oggetto del Commento Live di Calciatori Brutti fra due gare selezionate. La prima gara analizzata sarà Brasile-Serbia, big match del Gruppo G, in programma giovedì 24 novembre alle ore 20: il 73% degli utenti ha scelto questa sfida che, probabilmente, sarà decisiva per la leadership del girone.

L’interazione con gli utenti non finisce qui perché verrà inoltre chiesto di prevedere, prima dell’inizio del match, un evento specifico: chi segnerà, chi verrà ammonito o il protagonista della gara. È qui che entra in gioco il T- uality perché, fra tutti i commenti, ne verrà selezionato solo uno, scelto proprio per la qualità della sua analisi,che verrà pubblicato il giorno seguente sul profilo IG SisalTipster tramite una grafica dedicata. Il commento scelto diventerà la base di partenza per una considerazione generale e dettagliata della giornata che sarà condivisa anche nelle IG stories di Calciatori Brutti.

Non poteva mancare il coinvolgimento dei Talent di SisalTipster, presenti in due dirette Instagram: la prima, andata in onda venerdì scorso e seguita da oltre 130mila follower, ha visto protagonisti Fabio Caressa, il Professore, e Federico Marconi, il Ponderatore, che hanno analizzato le favorite per il titolo; la seconda sarà online il giorno della finale quando, insieme a un recap della rassegna iridata, ci sarà un approfondimento sulle due squadre che si contenderanno il trofeo. I Talent di SisalTipster diranno la loro anche nei Commenti Live con due interventi statistici: uno a fine primo tempo e un secondo a match terminato.