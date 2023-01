Skriniar verso l'addio? Ecco perché può lasciare l'Inter

Firmo o non firmo. Il dubbio amletico che pervade Milan Skriniar sta per essere risolto e le sensazioni non sembrano positive. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, sulla cui prima pagina campeggia il titolo "Skriniar schiaffo all'Inter".

La sensazione, secondo la Rosea, è che l'Inter e il centrale slovacco si stiano allontanando. I ripetuti incontri non hanno ancora portato all'accordo e contatto dopo contatto, il traguardo si sposta sempre più in là, inesorabilmente. Già ieri c'è stato un primo giro d'orizzonte Beppe Marotta, Piero Ausilio e il rappresentate del giocatore, Roberto Sistici. Oggi è previsto un nuovo colloquio e i protagonisti si sono dati appuntamento per una nuova verifica. Tuttavia la dirigenza interista almeno per ora non intende porre ultimatum e proprio in considerazione dei prossimi impegni (gara interna con l'Hellas Verona e Supercoppa Italiana contro il Milan) ha convenuto di fissare in ogni caso un nuovo faccia a faccia al rientro dalla trasferta in Arabia Saudita. Tra una settimana, forse proprio venerdì, potrebbe esserci il dentro o fuori.

L'offerta dell'Inter e l'amore dei tifosi

La proposta dell'Inter è da tempo sul tavolo. La società ha corretto la prima offerta di 5 milioni di euro, portandola a quota 6 milioni di euro netti. Un aumento sostanziale considerato che il difensore percepisce uno stipendio da 3,8 milioni netti. Il mondo nerazzurro sta spingendo in tutti i modi il proprio beniamino verso il rinnovo. In questo senso l'atteggiamento della Curva Nord è stato emblematico. Prima nella trasferta di Monza poi nella gara interna con il Parma, con cori e striscioni la frangia più calda del tifo nerazzurro ha chiesto al (nuovo) capitano di restare e diventare un simbolo del club. Anche Simone Inzaghi ha più volte sottolineato quanto il giocatore sia innamorato dell'Inter. Basterà tutto questo amore per convincere Skriniar? Chissà. Di sicuro qualore la risposta sarebbe negativa, il Paris Saint-Germain potrebbe farsi avanti già a gennaio con un'offerta al ribasso "20 milioni prendere o lasciare". Cosa farebbe Marotta se dovesse verificarsi questa eventualità? Lo scopriremo a breve.

La tentazione Paris Saint-Germain

In tutto questo la linea del giocatore continua ad essere ondivaga. Di fatto non ha mai voltato le spalle al mondo nerazzurro, allo stesso modo chiede tempo per riflettere. I più ottimisti fanno un paragone con Brozovic, che decise di rinnovare in primavera inoltrata, dimenticando però un particolare. Nel caso del centrocampista croato non c'erano top club all'orizzonte, Skriniar invece ha un'offerta più alta dal Psg. I parigini, vicini all'acquisto dello slovacco già in estate, assicurano al difensore un ingaggio di 9 milioni netti, destinato a salire grazie ai bonus.

Competere con queste cifre è naturalmente impossibile per l'Inter. Proprio per questo motivo la decisione resta tutta del calciatore. Accettare la corte del Psg, rappresenterebbe un upgrade notevole per la sua carriera e chiararamente farebbe vacillare chiunque ma è anche vero che un contratto migliore non fa mai la felicità di un calciatore. Il pentimento di Lukaku e la nostalgia per l'Inter di Hakimi insegnano qualcosa in tal senso. Diventare una bandiera nerazzurra o provare il grande salto al Psg, Skriniar ha una bella decisione da prendere.