"Un sogno aver praticato lo sport che amo". Bale si ritira a 33 anni

Cinque Champions League con la maglia del Real Madrid, tre supercoppe europee, quattro mondiali per club, tre campionati spagnoli, tre Supercoppe di Spagna, una coppa del Re, una coppa di Lega inglese, una MLS Supporters' Shield e una Major League Soccer Cup: è questo lo stratosferico palmares di Gareth Bale che oggi, all'età di 33 anni e mezzo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. 554 presenze e 185 reti con tutti i suoi club Southampton, Tottenham, Real Madrid e Los Angeles Galaxy più 41 centri in 111 presenze con la maglia del Galles. 226 reti complessive per un esterno d'attacco che per anni ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla sinistra.

Un addio inaspettato

Bale dice così addio al calcio giocato e lo fa in maniera inaspettata e con un post sui social:

"Dopo attente e ponderate considerazioni, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo" , una parte del post di congedo dal calcio giocato da parte di Bale. "Ora passo avanti con trepidazione alla fase successiva della mia vita. Un momento di cambiamento e transizione, un'opportunità per una nuova avventura" .

Bale ha vinto tanto in carriera ma negli ultimi anni si era un po' spenta la luce. Per questa ragione, il 33enne ha deciso di lasciare in un momento in cui ha capito di dover dire addio: "Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita, il massimo in 17 stagioni, impossibile da replicare, e non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo".

L'ex Real Madrid e Tottenham ha poi ripercorso tutte le fasi della sua carriera: "Dal mio primissimo tocco al Southampton all'ultimo con LAFC e tutto il resto, ha plasmato una carriera da club di cui sono immenso orgoglio e gratitudine. Giocare 111 match con la mia nazionale e diventarne il capitano era un sogno, che si è trasformato in realtà. Mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio, sembra impossibile"

Chiusura con ringraziamenti ai vari compagni, allenatori e alle squadre in cui ha militato: "Mi sento in debito con molte persone per avermi aiutato a cambiare la mia vita e plasmare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni. Ai miei club precedenti, Southampton, Tottenham, Real Madrid e infine LAFC. Tutti i miei precedenti manager e allenatori, il personale dietro le quinte, i compagni di squadra, tutti i fan devoti, i miei agenti, i miei fantastici amici e la mia famiglia, l'impatto che hai avuto è incommensurabile".