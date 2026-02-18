Solo un pari per il Milan contro il Como: i rossoneri scivolano a meno sette dall’Inter

Il Milan pareggia 1-1 contro il Como a San Siro, nel recupero del 24° turno. Con questo punto i rossoneri salgono a 54 punti e scivolano a meno sette dall’Inter capolista.Dopo mezz’ora di studio, si sblocca il match. Erroraccio in impostazione di Maignan, che sbaglia in impostazione e regala palla a Nico Paz; l’argentino non si lascia sfuggire l’occasione e mette in rete. Nella ripresa il Milan sale di tono e trova il pareggio con Leao, che raccoglie il servizio di Jashari e supera Butez con un pallonetto. I rossoneri hanno una grande occasione con Fofana, il suo colpo di testa termina alto. Nel finale il Como tiene bene il campo e porta via un punto importante da San Siro. La squadra di Fabregas sale a 42 punti, al sesto posto, in compagnia dell’Atalanta.

La partita

Sin dai primi minuti, il Como tiene il possesso palla mentre il Milan prova a ripartire sfruttando la velocità di Leao e Nkunku. Ritmi piuttosto lenti, i lariani senza punte, si limitano a palleggiare, senza affondare. I rossoneri difendono compatti, in attesa del momento giusto per affondare. Al 25’ gol annullato al Como. Vojvoda mette in rete con un tiro a giro ma partiva da posizione di fuorigioco. Alla mezz’ora si vedono i rossoneri con Leao, che prova il tiro e trova la risposta in bagher di Butez. Dopo due minuti si sblocca il match. Clamoroso errore di Maignan che in impostazione regala palla a Nico Paz, che mette in rete. La risposta dei rossoneri è immediata. Tomori colpisce al volo su servizio di Athekame, alza in angolo Butez. Al 39’ Como di nuovo pericoloso. Su corner battuto da Baturina, stavolta Maignan si supera su Sergi Roberto poi è Ramon a mancare la deviazione vincente. Il primo tempo si chiude con i lariani in vantaggio di un gol.

Nella ripresa subito un cambio per il Milan. Esce Pavlovic, entra Gabbia. Ora sono i rossoneri a prendere il controllo del gioco, alla ricerca del pareggio. La squadra di Fabregas prova a chiudere tutti gli spazi a difesa del vantaggio. Comincia la girandola dei cambi. Allegri si gioca la carta Fullkrug al posto di uno spento Nkunku. Al 64’ arriva il pareggio rossonero. Jashari verticalizza per Leao, che sfugge ai centrali del Como e supera Butez con un delizioso pallonetto. La squadra di Allegri ci crede. Al 71’ Fullkrug appoggia a Saelemaekers, che crossa da destra: colpo di testa di Fofana e palla sopra la traversa. Il Como prova a non farsi schiacciare. Al 78’ ci prova Douvikas ma viene murato da Gabbia. Litigio improvviso tra le panchine: viene espulso Allegri. Si susseguono capovolgimenti di fronte con entrambe le squadre a caccia del vantaggio. Al 92’ assolo di Jesus Rodriguez che ci prova da fuori area. Non si fa sorprendere Maignan. Dopo cinque minuti Mariani mete fine alle ostilità. Rammarico per il Milan, buon punto per il Como.

Il tabellino

MILAN (3-5-2) - Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (46’ Gabbia); Athekame (56’ Saelemaekers), Jashari, Modric, Ricci (56’ Fofana), Bartesaghi; Nkunku (62’ Fullkrug), Leao (82’ Pulisic). Allenatore: Massimiliano Allegri

COMO (3-5-2) - Butez; Kempf, Ramon, Diego Carlos; Vojvoda (90’ Smolcic), Perrone, Caqueret (78’ Jesus Rodriguez), Sergi Roberto (80’ Da Cunha), Van der Brempt (72’ Valle); Nico Paz (71’ Douvikas), Baturina. Allenatore: Cesc Fabregas

Marcatori: Nico Paz (C) 32’, Leao (M) 64’

id="docs-internal-guid-bd90994c-7fff-7deb-a5e3-ba0ad8c1528e">Ammoniti: Nico Paz (C), Leao (M), Ramon (C) , Sergi Roberto (C), Saelemaekers (M)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)