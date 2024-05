Solo un pari per il Napoli contro il Lecce: finisce senza reti al Maradona

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Lecce e chiude in decima posizione la Serie A di quest'anno, dopo lo scudetto della scorsa stagione ed è fuori dall'Europa dopo quattordici partecipazioni consecutive alle coppe. Nella sfida del Maradona contro il Lecce già salvo la squadra di Calzona tiene il possesso del pallone per gran parte della gara, concludendo diverse volte, specialmente nel secondo tempo, ma non va a segno. Alla fine un punto a testa che non basta ai partenopei per superare il Torino. Il Napoli si porta a 53 punti ma per via degli scontri diretti, non riescono a superare i granata in classifica e non potranno quindi sperare in una possibile qualificazione alla Conference League in caso di successo della Fiorentina della finale di Atene. Il Lecce chiude invece a 38 punti.

La partita

Nel primo tempo succede pochissimo ed è la contestazione del Maradona a prendersi la scena. In campo, il Napoli fa la partita ma trotterellando, senza mai calciare in porta. Lo fa invece il Lecce, che scheggia un palo con Dorgu (9’) e poi sfiora in ripartenza il vantaggio con Berisha poco prima dell’intervallo, ma Ostigard salva in angolo. Nella ripresa entra Ngonge e arrivata subito il primo tiro in porta del match, con Falcone che vola a mettere in angolo. Kvara ha due super occasioni in un minuto, ma prima sceglie il lob di sinistro neutralizzato da Falcone e poi in diagonale da ottima posizione calcia a lato.

Ma il Napoli ora c’è e spinge, e solo il palo nega il vantaggio a Cajuste al 53'. E al 18’ è ancora Ngonge a centrare la traversa dopo una splendida iniziativa personale. Calzona lancia Osimhen per Cajuste e passa al 4-2-3-1. Il Napoli prova ad alzare il ritmo, ma sbatte contro la difesa attenta del Lecce: al 26’ Baschirotto mura Olivera al limite dell’area piccola. Ostigard in mischia non inquadra la porta, mentre dall’altra parte è Oudin a sfiorare il gol dalla distanza. Finisce così, senza gol e tra i fiscvhi dei tifosi.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret, Di Lorenzo (85' Mazzocchi), Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (65' Osimhen); Politano (46' Ngonge), Simeone (46' Raspadori), Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

LECCE (4-2-3-1) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (65' Piccoli); Blin (77' Oudin), Ramadani; Almqvist (56' Gonzalez), Berisha (77' Rafia), Dorgu; Krstovic (55' Pierotti). Allenatore: Luca Gotti

Marcatori: nessuno

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Federico Dionisi (L'Aquila)