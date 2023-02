"Sono gay e non voglio più nascondermi". L'ex Samp Jankto fa coming out

"Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi". Con queste parole, sul suo profilo Instagram il calciatore, vecchia conoscenza del calcio italiano, ha scelto di fare coming out.

Il centrocampista della Repubblica Ceca, ora allo Sparta Praga ma un passato in Italia con Ascoli e soprattutto Udinese e Sampdoria, ha pubblicato un video sui social: "Ciao, sono Jakub Jankto - il messaggio del calciatore - Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi".

Un gesto di sicuro coraggioso perché se parlare della propria sessualità rappresenta la normalità, parlarne in un mondo come quello del calcio, resta ancora un tabù. Il calciatore australiano Josh Cavallo è stato il primo calciatore professionista in attività — anche se in un campionato minore come quello australiano — ad aver dichiarato apertamente di essere omosessuale. Gioca come centrocampista centrale nell’Adelaide United, una squadra della A-League, la prima divisione australiana. Nei messaggi diffusi sui social media ha confessato di aver "lottato con la sessualità per più di sei anni" e di aver "dovuto imparare a nascondere i sentimenti per sentirsi adatto al ruolo di calciatore professionista".

Qualche mese prima Carl Nassib, giocatore di football americano dei Tampa Bay Buccaneers, era diventato il primo professionista in attività nella NFL a fare coming out. Altri giocatori professionisti invece avevano fatto coming out soltanto dopo essersi ritirati, come il tedesco Thomas Hitzlsperger, che aveva giocato nell’Aston Villa, nella Lazio e nel West Ham, o l’americano Robbie Rogers, ex giocatore del Leeds United.

Chi è Jakub Jankto

Ventisette anni, centrocampista della Repubblica Ceca, vanta 45 presenze e 4 gol con la sua Nazionale, con cui ha anche partecipato a Euro 2020. Nato a Praga, attualmente gioca per lo Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ma vanta un passato in Italia, dove arrivò nel 2015 all’Udinese, che lo mandò in prestito in Serie B per giocare con l’Ascoli. Poi l’esordio in Serie A, nella stagione 2016-2017 a Udine, dove resta due stagioni prima di trasferirsi alla Sampdoria: a Genova segna nel derby e diventa anche capitano, rimanendo tre stagioni prima di trasferirsi in Spagna nell’estate 2021. In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.