"Ringrazio Oaktree per la fiducia". Marotta è il nuovo presidente dell'Inter

Beppe Marotta sarà da questo pomeriggio il nuovo presidente dell'Inter: l'annuncio è arrivato a ridosso della prima riunione del Cda dopo il passaggio del club al fondo americano Oaktree.

"Desidero ringraziare Oaktree per la fiducia dimostrata nel darmi questa opportunità di lavorare al fianco loro e del Consiglio di Amministrazione" , ha sono state le prime paroole di Marotta che dal dicembre 2018 era l'a.d. nerazzurro, "questa nomina è un riconoscimento del fantastico lavoro svolto dalle molte persone che hanno gestito il Club negli ultimi tre anni. Sono orgoglioso di far parte dell'Inter e ribadisco il mio impegno nei confronti della Società".

Ecco il comunicato del club nerazzurro: F.C. Internazionale Milano S.p.A.

ha approvato oggi la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione del Club in occasione dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi presso l'Hotel Palazzo Parigi di Milano. A seguito dell'Assemblea, si è svolta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, nel corso della quale Giuseppe Marotta è stato confermato Presidente.

Il Consiglio è composto da:

F.C. Internazionale Milano S.p.A. today approved the new composition of the Club’s Board of Directors at a Shareholders’ Meeting