Sorrisini svaniti. Ora l'Europa deve fare i conti con noi

Era prevedibile, è accaduto. Sfida italiana, Milan contro Napoli, secondo derby di Milano, intendo per l’immigrazione degli anni Sessanta. Gli stessi favolosi anni di Inter-Benfica, finale di coppa dei campioni a San Siro, segna Jair, seconda coppa a casa Moratti. Il sorteggio svizzero apre scenari, scatena dibattiti e provoca sogni. Il calcio italiano rialza la testa dopo molte, troppe mortificazioni tra ripetute mancate qualificazioni mondiali ed eliminazioni nei vari tornei continentali.

Ci siamo, ci sono, Milan-Napoli è staffetta tra i campioni in carica e i loro eredi al titolo, stando alle cronache attuali la squadra di Spalletti è la favorita, anzi viaggia già verso la finale ma il Milan e la coppa più preziosa sono una cosa sola, una specie di congenita affinità. Dunque, al di là del pronostico di giornata, meglio attendere, perché c’è tempo per capire, prima la sosta dovuta alle nazionali, poi il calendario, tra imprevisti, infortuni e recuperi di calciatori importanti. È stato bello vedere gli occhi dei dirigenti del calcio europeo attenti ai nostri club, svanita la derisione, le altre dovranno fare i conti con noi.

L’altro quarto che ci riguarda deve per forza smuovere la nostalgia, non è l’Inter di Moratti e non è nemmeno il Benfica di Eusebio però è una fetta dell’epopea del calcio mondiale, da Helenio Herrera a Bela Guttman e la sua maledizione contro il club che non volle premiarlo dopo la vittoria europea, pagine antiche che andranno sicuramente riproposte. C’è poi l’europa league, più semplice, pare, per Mourinho e la Roma, meno agevole per Allegri e la Juventus che, in quelle date, dovrà giocare su due tavoli, in campo contro lo Sporting di Lisbona e, il giorno prima, con il verdetto del collegio di garanzia del Coni sulla penalizzazione: sarà inferno o paradiso, ventiquattro ore prima di affrontare l’Europa al giovedì e, alla domenica, aspettare il Napoli a Torino.

Un aprile maestoso.