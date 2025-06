"Resistere, resistere, resistere"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gentile dottoressa, ho letto alcuni commenti alla mia storia e la... richiesta di aggiornamenti. Colgo l’occasione per replicare, telegraficamente. 1) Ringrazio A.C. per la solidarietà. Quoto tutto, anche le virgole. 2) Dissento, fortemente, da quanto scritto dalla signora Marzia. Forse a causa degli omissis, della mia storia ha capito davvero poco. Non sono uno spasimante respinto, ho avuto una relazione con Narcysa. Sono stato parte di una coppia composta al 49% da un uomo innamorato e al 51% da una perfida manipolatrice. Perché ce ne sono, di donne così. Altro che voglia di coccole. Sono stato usato e buttato via come un fazzoletto di carta, punto. E non sono certamente il tipo che si illude se una donna mette un like ai miei post. Per quanto concerne gli aggiornamenti: non ce ne sono, e non ce ne saranno. Da quando se ne è andata, Narcysa non si è fatta più vedere né sentire. Non una telefonata, un messaggio, niente. Ulteriore dimostrazione che mi ha sempre dato il valore di una ciabatta, nonostante quello che c’è stato tra noi. Neanche io l’ho contattata. Il mio amor proprio me lo impedisce, e non lo merita. Amarla è stato un errore, ma al cuore eccetera, eccetera. Col senno di poi, meglio perderla che trovarla. Se ne vuole, troverà molti uomini disposti a farle coccole, considerando il suo modo di illudere qualunque maschio le capiti a tiro... Alla larga, lei e tutte quelle come lei. Cordiali saluti.

D.M.

Caro D.M. lei ha inaugurato un nuovo elemento della rubrica e cioè «l’aggiornamento sulla situazione in divenire» (in questo caso in non-divenire) che mi diverte molto. In effetti la sua «punitiva» storia con Narcysa ha scatenato l’interesse di molti lettori e ognuno, a riguardo, ha pensato di dare il proprio contributo di opinione. Perdoni chi, a suo avviso, ha frainteso la situazione. È un rischio che si corre, e dal quale non mi sento affatto al riparo, quando si tenta di farsi un’idea della cosa più complicata al mondo, e cioè le relazioni sentimentali, sulla base di poche parole concesse dagli spazi di questa colonna. In ogni caso, e per quel che vale, credo che neppure lei si possa considerare fuori pericolo. Ho tanto l’impressione che, non appena la fuggiasca avrà il sospetto che lei sia evaso dalla sua sfera di potere, si rifarà viva.

Perché è esattamente così che le personalità narcisistiche tormentano le loro prede. Le rivolgerò lo stesso invito che nel 2002 l’allora procuratore generale Francesco Saverio Borrelli rivolgeva al suo pool di Mani Pulite: «Resistere, resistere, resistere».