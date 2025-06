Israele attacca il reattore di Arak. L'Iran colpisce un ospedale: "Danni gravi" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre Donald Trump approva i piani per l'attacco all'Iran e la Guida suprema Ali Khamenei minaccia l'Occidente, continuano i missili tra Israele e Iran. Nella notte le forze di Tel Aviv hanno attaccato il reattore ad acqua di Arak, quelle di Teheran hanno colpito un ospedale nel sud di Israele.

6.45 - Iran: tv Stato Teheran, Israele ha attaccato reattore di Arak

Israele ha attaccato il reattore iraniano ad acqua pesante di Arak, come riportato dalla televisione di Stato iraniana, per la quale, in ogni caso, non ci sarebbe "alcun pericolo di fuoriuscita di radiazioni". L'impianto era già stato evacuato prima dell'attacco, preannunciato su 'X' dall'Idf, che aveva anche invitato la popolazione a fuggire dalla zona.

6.41 - Missile iraniano colpisce ospedale nel sud di Israele

Un missile lanciato dall'Iran ha colpito direttamente il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele. I soccorritori segnalano gravi danni sulla scena e il rischio di crolli. "Ci sono danni ingenti in diverse aree. Stiamo attualmente valutando i danni, compresi i feriti. Vi chiediamo di non recarvi in ospedale ora", ha dichiarato il Soroka Hospital di Beersheva, nel sud di Israele, colpito direttamente da un missile balistico lanciato dall'Iran.

6.16 - Sirene d'allarme in Israele, forti boati a Tel Aviv

Le sirene d'allarme stanno risuonando a Tel Aviv e in gran parte del resto di Israele, per il lancio di missili balistici dall'Iran. Forti boati si sentono nel centro di Tel Aviv, come sta costatando l'ANSA sul posto. Gli allarmi sono scattati anche a Nazaret, per l'intrusione di droni. I soccorritori hanno segnalato che quattro zone del centro e del sud di Israele sono state colpite direttamente dai missili balistici lanciati poco fa dall'Iran. Secondo le prime informazioni, è stata colpita la città di Gush Dan e ci sono danni a una struttura nel Negev.

3.41 - Israele lancia nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Teheran

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver lanciato stanotte nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe, rendono noto i media dello Stato ebraico. Esplosioni sono state segnalate nella capitale iraniana e nella vicina città di Karaj, secondo fonti locali citate dall'emittente araba Al Jazeera. Le Idf hanno quindi chiesto su Telegram l'evacuazione dei villaggi iraniani di Arak e Khondab, situati vicino a impianti nucleari, annunciando imminenti attacchi su quelle zone.

1.50 - Cnn, Trump vuole evitare guerra ampia con gli Usa coinvolti

Donald Trump vuole evitare che gli Stati Uniti restino implicati in una guerra più ampia in Medio Oriente e all'interno dell'amministrazione americana è in corso un dibattito su come consentire agli Usa di attaccare i suoi bersagli in Iran senza restare coinvolti in un conflitto. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali per il presidente americano è imperativo evitare un prolungamento del conflitto. Pur essendo ricettivo delle spiegazioni di coloro che spingono per un intervento Usa, Trump è preoccupato dalla possibilità di restare coinvolto in una guerra straniera di quelle che si è impegnato a evitare. Nel fine settimana alcuni alleati americani sono stati messi a conoscenza del fatto che l'amministrazione Trump voleva attendere cosa Israele era in grado di fare nella prima settimana di combattimenti prima di decidere

00.07 - Iran: "Noi fedeli alla diplomazia, agiamo per autodifesa"

"L'Iran agisce esclusivamente per autodifesa. Persino di fronte alla più oltraggiosa aggressione contro il nostro popolo, l'Iran ha finora reagito solo contro il regime israeliano e non contro coloro che lo sostengono".

Lo afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che "contrariamente all'illegittimo, genocida e occupante regime israeliano, noi restiamo fedeli alla diplomazia". Il ministro ha inoltre ribadito che "l'Iran ha dimostrato nei fatti ciò a cui si è sempre pubblicamente impegnato: non abbiamo mai cercato e non cercheremo mai armi nucleari".