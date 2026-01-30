Sorteggi Europa League: il Bologna pesca il Brann, ma agli ottavi c'è già il rischio derby con la Roma

Archiviata la prima parte del torneo a girone unico, con le otto leader della classifica già qualificate come da regolamento per gli ottavi di finale, anche per l'Europa League è tempo di stabilire gli accoppiamenti dei playoff dai quali usciranno i nomi delle altre otto squadre che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

La Roma, che con il pareggio in rimonta contro il Panathinaikos, pur in 10 contro 11 a causa dell'espulsione di Mancini, è riuscita ad agganciare l'ottavo e ultimo posto utile per staccare il pass per gli ottavi, ha assistito all'estrazione di Nyon scoprendo che all'orizzonte potrebbe esserci il derby con il Bologna. Partendo dal basso verso l'alto, oltre ai giallorossi sono già qualificati alla fase successiva dell'Europa League anche Friburgo (settimo posto), Braga (sesto), Porto (quinto), Real Betis (quarto), Midtjylland (terzo), Aston Villa (secondo) e la prima della classe Lione.

Eliminate tutte le squadre dal 25esimo al 36esimo posto, il sorteggio si è svolto assegnando il ruolo di teste di serie a quelle che si sono classificate dal nono al 16esimo posto e definendo gli accoppiamenti con le altre otto che hanno occupato le posizioni dalla 17esima alla 24esima. Sulla base di questo criterio, nell'ordine, sono risultate quindi teste di serie Genk, Bologna, Stoccarda, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzeň, Stella Rossa e Celta Vigo e non teste di serie Paok Salonicco, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagabria e Brann.

Gli spareggi che determineranno coloro i quali raggiungeranno le prime otto classificate della League Phase si svolgeranno in due gare, con l'andata in programma giovedì 19 febbraio e il ritorno giovedì 26 febbraio: le otto teste di serie affronteranno in casa il secondo match. Di seguito gli accoppiamenti determinati dall'estrazione alle urne di Nyon:

Dinamo Zagabria - Genk

Brann - Bologna

Ludogorets - Ferencváros

Celtic - Stoccarda

Panathinaikos - Viktoria Plzeň

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Paok Salonicco - Celta Vigo

Lille – Stella Rossa

Il Bologna parte coi favori del pronostico contro il Brann, che ha agganciato l'ultimo posto disponibile per accedere ai playoff, ma gli scontri diretti sono sempre insidiosi e di certo diversi dalle partite di girone.

Ildegli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale avrà luogo venerdì 27 febbraio 2026, ma esaminando il tabellone è possibile notare come esista la possibilità di un derby italiano già agli ottavi, ovviamente nel caso in cui i rossoblu allenati da Vincenzo Italiano riescano a superare i norvegesi.