L'indiscrezione dalla Spagna: la Juventus rinuncia alla Superlega?

La Juventus vuole dire addio alla Superlega. L'indiscrezione arriva dal quotidiano sportivo spagnolo, Marca secondo il quale il club bianconero ha scritto una lettera a Barcellona e Real Madrid, comunicando di "aver avviato le procedure" per abbandonare il progetto della Superlega. Manca ancora la conferma ufficiale, ma è evidente che questa mossa esprimerebbe chiaramente la volontà di tendere una mano all’Uefa, che deve ancora decidere se e come sanzionare la Juve per quanto emerso dall’inchiesta Prisma di Torino, che dal punto di vista della giustizia sportiva ha portato ai 10 punti di penalizzazione per le plusvalenze e al patteggiamento per le manovre stipendi.

Per il momento la squadra di Allegri è qualificata alla prossima Conference League, ma rischia l’esclusione dalle coppe almeno per la prossima stagione. L’Uefa sta ancora svolgendo le sue indagini. Ma se finora era emersa a Nyon la volontà di sanzionare i bianconeri – discorso analogo potrebbe riguardare il Barcellona e il caso Negreira – altro club tra i promotori della Superlega, non si esclude che questo colpo di scena potrebbe ammorbidire la posizione della Uefa nei confronti della Vecchia Signora. E come si legge su Marca, "la Juve sa che per poter raggiungere qualsiasi tipo di accordo con la Uefa deve rinunciare alla sua posizione a difesa della Superlega".

La decisione

A credere fermamente nella necessità della Superlega era stato soprattutto l’ex presidente Andrea Agnelli, travolto però insieme a tutto il vecchio Cda dalle indagini torinesi. Il progetto aveva preso il via nella primavera del 2021 con la partecipazione di ben 12 club: Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. In pochi giorni però restarono all'interno solo Barcellona, Real e la stessa Juve prima dell'uscita di scena imminente di tutti gli altri club per paura di ripercussioni da parte della Uefa. Ma soprattutto la prospettiva di un torneo d'èlite, che non tenesse conto del merito del campo non aveva entusiasmato per nulla i tifosi delle stesse squadre partecipanti.

La nuova proprietà non aveva mostrato un ripensamento sul tema, almeno fino ad oggi. Di sicuro con questa mossa i nuovi dirigenti continuano le proprie strategie di allontanamento dalla gestione di Andrea Agnelli per cercare di abbassare i rischi e le possibili sanzioni a tutti i livelli. Prima il patteggiamento per chiudere tutti i conti con la giustizia sportiva italiana e l'ottenimento di una penalizzazione che ha consentito comunque al club di restare all'interno di una competizione Uefa. Adesso la rinuncia alla Superlega, un altro segnale di evidente discontinuità del nuovo corso societario.