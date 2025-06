Spalletti: "Sarò sollevato dall'incarico dopo la partita di domani sera"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha difeso Luciano Spalletti ("è straordinario, un animo nobile che sta cercando in tutti i modi di portare avanti un progetto straordinario"), poi però l'ha scaricato. L'avventura del ct toscano è finita. Anzi, finirà domani sera. A dirlo è lo stesso Spalletti: "Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dal ruolo di ct della Nazionale dopo la gara contro la Moldova. Mi dispiace, avrei preferito restare e provare a cambiare le cose. Ho un ottimo rapporto con Gravina, ma prendo atto dell'esonero dovuto ai risultati negativi". E con profonda amarezza ammette: "Sono deluso da me stesso".

Contro la Moldova Spalletti sarà regolarmente in panchina, poi basta, si volta pagina. Le tre sberle rimediate dalla Norvegia hanno fatto male, troppo male a tutto il mondo azzurro.

Bilancio amaro

Spalletti si è dato un gran da fare raccogliendo la pesante eredità di Roberto Mancini (vincitore degli Europei nel 2021). Ha convocato in tutto 43 giocatori, schierandone 31. Nove le partite disputate dopo Euro 2024: 4 vittorie, 2 pareggi e tre sconfitte. Gli azzurri sono usciti male agli Europei, battuti agli ottavi dalla Svizzera (2-0), ma in quel frangente non si poteva chiedere troppo al ct. Diverso il discorso per la qualificazione dei Mondiali, dove nulla è ancora definitivamente compromesso, questo è vero, ma il 3-0 rimediato in Norvegia spaventa, e non poco.

Il rischio è che l'Italia possa restare fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva.

A chi la pancina azzurra?

Tra i possibili sostituti si fa largo l'ipotesi di Stefano Pioli, ben felice di tornare dall'Arabia Saudita dopo l'esperienza non proprio entusiasmante con l'Al-Nassr.