Lo Spezia riparte da Semplici: ecco come giocherà la squadra ligure

Leonardo Semplici è ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia. È lo stesso club ligure a darne l'annuncio sui propri canali social. Il tecnico toscano prende il posto di Luca Gotti, esonerato dopo il 2-2 sul campo dell'Empoli due settimane fa e sostituito da Fabrizio Lorieri nell'ultimo match perso contro la Juventus.

Dopo i contatti andati avanti negli ultimi giorni e gli incontri delle scorse ore nei quali sono stati limati gli ultimi dettagli, l'intesa è stata trovata per un contratto di quattro mesi, fino al termine della stagione, con rinnovo in caso di salvezza. Una scelta ritenuta necessaria per invertire il trend dell'ultimo mese e mezzo. Gli aquilotti hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato e sono attualmente al quartultimo posto con 19 punti, due in più dell'Hellas Verona terzultimo.

Domenica alle 18, in casa dell’Udinese, sarà il primo vero banco di prova per il tecnico fiorentino, costretto però a fare la conta degli infortunati. In campo potrebbe tornare Nzola, ormai quasi completamente ripreso, ma mancheranno i soliti Holm, Zurkowski, Bastoni e Zoet (probabilmente un paio di settimane di stop per ognuno). Tornerà a disposizione il portiere Dragowski che, ha superato i controlli medici e potrà tornare titolare.

L'ultima esperienza in Serie A dell'allenatore toscano risale all'inizio della scorsa stagione, quando venne esonerato dopo tre giornate dalla panchina del Cagliari, club nel quale era arrivato nell'annata precedente a febbraio centrando la salvezza. Prima ancora la lunga avventura alla guida della Spal, portata dalla Lega Pro alla A: due salvezze nel 2017/18 e nel 2018/19, poi l'esonero a febbraio 2020. Adesso per Semplici, 55 anni, l'obbiettivo è la salvezza con lo Spezia.

Come giocherà lo Spezia di Semplici

La prima decisione riguarda il modulo. Di base Semplici ha quasi sempre con il il 3-5-2, schema che era usato anche da Gotti. Questa sembra la scelta più logica anche in base agli uomini a disposizione. Ci sono tre difensori centrali come Amian, Caldara e Nikolaou, sugli esterni Gyasi e Reca aspettando il ritorno di Holm a destra. A centrocampo Bourabia e Ampadu inamovibili, in lizza anche Agudelo (o Esposito) aspettando i rientri di Bastoni e Zurkowski.

C’è anche Ekdal come giocatore di esperienza, in più Maldini e Kovalenko, due elementi che potrebbero tornare utili. In attacco Nzola titolare, poi Verde o Shomurodov. Più difficile, ma non da escludere almeno a gara in corso, un tridente con Verde, Shomurodov e Nzola. Occhio però anche alla variante difesa a quattro, utilizzata contro la Juve, offrendo una buona prestazione. Il tecnico potrebbe tenere in piedi entrambi le possibilità, alternandole a seconda della partita e dell'avversario.