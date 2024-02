Spinta all'addetto al campo e gesto choc verso i tifosi, la serataccia di Ronaldo

Una serataccia, quella di ieri, per Cristiano Ronaldo, e non tanto per il risultato maturato sul terreno di gioco, che sicuramente ha contribuito a renderlo nervoso, quanto per i due gesti di cui si è reso protagonista dopo il triplice fischio dell'arbitro.

Visto il suo spirito combattivo, di certo non sorprende il fatto che Cr7 non riesca mai a digerire una sconfitta, pur essendo stata quella di ieri una semplice amichevole. Tuttavia i due sfoghi fuori luogo hanno lasciato interdetti gli appassionati di calcio di tutto il mondo e infiammato il web e i social network, dove in tanti hanno criticato il fuoriclasse portoghese, soprattutto per la sua grande visibilità e per il poco edificante esempio che viene indirettamente trasmesso alle nuove generazioni di calciatori.

Come detto, la serata negativa è iniziata innanzitutto sul campo, dove Ronaldo non è stato protagonista di una brillante prestazione, un fatto, questo, che può aver contribuito a far saltare la mosca al naso all'attaccante lusitano. A ciò si aggiunga la sconfitta per 2-0 del suo Al-Nassr nell'atto finale del torneo amichevole Riyadh Season Cup 2024 contro i rivali storici dell'Al-Hilal, per effetto delle reti messe a segno al minuto 17 dall'ex calciatore della Lazio Sergej Milinković-Savić e al 30esimo da Salem Muhamed Al-Dawsari.

Ma l'origine della furia di Cristiano Ronaldo non è da ricercare solo in campo: come spesso da tempo ormai gli accade, infatti, è stato stuzzicato dai tifosi della squadra rivale, che hanno intonato una serie di cori pro Messi. Cr7 dovrebbe averci fatto il callo, ma in realtà non è così, e spesso e volentieri viene colto in fallo. Anzi, le sue reazioni sopra le righe quando si verificano fatti del genere, evidentemente, spingono i supporters delle squadre rivali a riproporre sempre lo stesso metodo per fargli saltare i nervi.

Una volta concluso l'incontro, mentre percorreva il corridoio che conduce verso gli spogliatoi, l'attaccante portoghese è stato stuzzicato da alcuni tifosi dell Al-Hilal, che dall'alto gli hanno lanciato delle sciarpe coi colori della loro squadra del cuore. Invece di proseguire oltre, Ronaldo si è fermato per raccogliere una sciarpa e, rivolgendo lo sguardo verso la persona che l'aveva tirata, l'ha infilata sotto i pantaloncini facendo il gesto di pulirsi le parti intime.

Poco prima, durante il momento in cui i vincitori formavano un piccolo corridoio umano per rendere onore con un applauso agli sconfitti, Cr7 aveva spinto e mandato a quel paese un addetto allo stadio che gli indicava la strada da percorrere per raggiungere il podio. Di certo non il migliore dei modi per concludere il torneo.