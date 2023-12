Verona, blitz della Guardia di finanza nella sede dell'Hellas: "Sponsor con fatture false"

Perquisizioni nella sede dell'Hellas Verona: mercoledì mattina la Guardia di finanza si è presentata negli uffici del club che milita in Serie A. La società è coinvolta nell’inchiesta ribattezzata "Operazione Cyrano", che riguarda sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società "cartiera".

L’indagine è diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da Guardia di finanza e polizia di Stato. Ci sono già 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessati anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Tra gli indagati c'è anche il patron Maurizio Setti, presidente della società gialloblù dal 2012, che ha ricevuto l'avviso di garanzia dagli inquirenti. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club scaligero.

Pubblicità e sponsorizzazioni tramite fatture inesistenti emesse da una cosiddetta "cartiera" e iscritte a bilancio per abbattere i costi. È l'escamotage che avrebbero utilizzato 22 società calcistiche (tra cui anche l'Hellas Verona), attive nella produzione di programmi televisivi e nei settori dei trasporti di merci, edilizi e meccanici tra nord e centro Italia per una maxi frode fiscale ipotizzata da circa 10 milioni di euro complessivi. È quanto scoperto dall'Operazione Cyrano - coordinata dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da guardia di finanza e polizia di Stato - che ha portato all'iscrizione di 26 persone nel registro degli indagati del procuratore capo Gaetano Calogero Paci.

Dall'alba di stamattina sono ancora in corso sequestri e perquisizioni in Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana da parte del nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle diretto dal tenente colonnello Maria Concetta Di Domenica e dalla squadra mobile del dirigente Guglielmo Battisti della questura reggiana. L'indagine è partita dall'analisi dell'attività della società utilizzata come cartiera con sede a Modena (anche se fisicamente non vi era alcuna azienda), ma gestita da due persone residenti nel Reggiano, con oggetto sociale dichiarato "attività delle concessionarie pubblicitarie", costituita al solo scopo di emettere fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ai beneficiari l’evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva.

C'è anche una società con sede a Novara che possiede la licenza per gestire due canali sportivi sulla piattaforma Sky (la tv risulta essere totalmente estranea ai fatti). Tra gli altri presunti utilizzatori della cartiera (verso la quale la guardia di finanza e la polizia di Stato indagano anche per associazione a delinquere), la somma più ingente complessiva di operazioni presunte inesistenti è quella di 1,5 milioni di euro da parte di una società edile di Cavola di Toano, nell'Appennino Reggiano. E poi ancora una ditta di manutenzione macchine e tre società sportive. Infine due che gestiscono corse di rally automobilistico.