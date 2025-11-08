"Stadio Maradona? Un cesso, autorità nemiche del calcio": l'attacco di Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, da sempre poco avvezzo ai giri di parole, analizza con la consueta schiettezza i problemi dello stadio Diego Armando Maradona anche in occasione del suo intervento al "Football Business Forum" organizzato presso l'Università Bocconi di Milano da La Gazzetta della Sport e Sda Bocconi. Un discorso dal quale il presidente del Napoli parte per analizzare anche altri temi, come quello relativo alla qualità dei campionati di calcio e alla questione infortuni dei giocatori in nazionale, attaccando i vertici di Uefa e Fifa.

Ma è in particolar modo sull'impianto di Fuorigrotta che il patron azzurro concentra la propria attenzione. "L'attuale stadio del Napoli è un semi cesso, questa è l'opinione che io ho dello stadio del Napoli" , dichiara infatti in modo diretto, suscitando l'ilarità dei presenti, per poi proseguire e spiegare il perché di un'esternazione così forte. "Ma lo dissi quando venne Ancelotti, e riuscimmo così a mettere a posto un po' di cose" , aggiunge, riferendosi quindi agli interventi che furono effettuati nel 2019.

"Prendiamo per esempio il Paris Saint-Germain. Anche il Psg gioca in uno stadio che non è di sua proprietà" , considera De Laurentiis, "ma pagando la stessa cifra che il Napoli paga al Comune, loro hanno in esclusiva l'impianto, con il quale fatturano più di 100 milioni all'anno" . E qui arriva il nocciolo del problema, dato che la società azzurra può disporre dello stadio in tempi e modi limitati. "Invece il Napoli deve pagare la stessa cifra al Comune per avere lo stadio solo un giorno prima dell'evento, il giorno dell'evento, pulirlo il giorno dopo e riconsegnarglielo".

Il presidente parla anche della tipologia dell'impianto, ormai lontano dagli standard di quelli più modermi. "Abbiamo uno stadio con una pista d'atletica, che non è il massimo, con un fossato che distanzia ancora di più lo spettatore" , aggiunge ancora il patron azzurro, che poi attacca anche le istituzioni. "Abbiamo un grosso handicap, ovvero gli 'italian politics', che, indecentemente, sono diventati i più grandi nemici del calcio" , affonda De Laurentiis, "se capissero che ci sono 25 milioni di possibili elettori, forse questi signori cambierebbero le idee".

Il discorso si allarga quindi fino a colpire i vertici del calcio continentale e mondiale. "Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti, dato che rischiano di ridurre il livello dei campionati nazionali" , considera il presidente, riferendosi in particolar modo agli infortuni patiti nelle rispettive nazionali dai giocatori.

"Sono molto preoccupato: abbiamo calciatori da noi acquistati, che percepiscono lo stipendio da noi, ma che giocano per la nazionale, ritornano distrutti e non ci vengono rimborsati"

"tutto ciò va regolamentato altrimenti tra 5-6 anni rimarranno Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma. Ma allora che costruiamo a fare nuovi stadi se poi il sistema sta per crollare?".

