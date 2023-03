Strano furto in casa Salah: ecco cosa hanno preso i ladri

Qualcosa non torna nel furto subìto dal campione egiziano del Liverpool, Mohamed Salah: nello scorso fine settimana alcuni malviventi si sono introdotti nella lussuosa villa che possiede vicino alla capitale Il Cairo, precisamente nel villaggio esclusivo di Tagamoa. Ad allertare le forze dell'ordine ci ha pensato il nipote del calciatore che, rientrando in casa, si è accorto che una finestra era aperta ma, con sua grande sorpresa, ha trovato quasi tutto in ordine a parte alcuni oggetti che, solitamente, non rientrano tra i beni che vengono rubati.

Furto di apparecchiature elettroniche

Due funzionari di polizia locale, introdotti nella villa, hanno scoperto che erano state rubate soltanto alcune apparecchiature elettriche tra cui i ricevitori tv da un'ala della villa insieme ad altri oggetti "elettrici" e dispositivi non meglio precisati, probabilmente uno o più decoder: per il resto non è stato toccato nulla, tutti gli oggetti di valore lì erano e lì sono rimasti. Sul furto sono in corso le indagni, al momento non è stato fermato nessuno. Un'altra stranezza deriva dalle dichiarazioni che la polizia avrebbe fatto e riportate dalla stampa inglese: una bombola di gas in giardino " si è rivelata troppo pesante per essere rubata dai ladri" . Evidentemente sono stati trovati segni d'infrazione su un oggetto che, certamente, non è nella lista delle cose che ladri di appartamento normalmente trafugherebbero.

La super villa che si trova a una quarantina di chilometri dalla capitale è dotata di alcune telecamere di videosorveglianza i cui filmati sono al vaglio della polizia. " Il personale di sicurezza incaricato di mettere in sicurezza il luogo viene interrogato ", ha riferito una fonte al quotidiano egiziano Al-Ahram . " I servizi di sicurezza stanno intensificando i loro sforzi per risolvere il mistero dell'incidente e sono state prese le misure legali necessarie ". Dalle ultime indiscrezioni, poi, viene confermato il mancato furto degli oggetti di valore ma mancherebbero all'appello anche un trofeo vinto dall'attaccante e un paio di scarpette da calcio, forse portate via semplicemente come "ricordo".

Weekend negativo per Salah

Il calcio è strano, si sa: dopo il 7-0 rifilato al Manchester United appena la settimana prima, sabato 11 marzo il Liverpool è stato sconfitto per 1-0 dal Bournemouth, formazione attualmente terzultima in Premier League e in zona retrocessione. Proprio Salah, al 70esimo, ha sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire il match riportando i Reds in parità ma stavolta gli è andata male. Poche ore dopo e a migliaia di chilometri di distanza ha subito lo strano furto balzato agli onori delle cronache.