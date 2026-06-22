Lo stregone del Ghana “sfida” Kane: “Userò la macumba per fermarlo contro di noi”

Qualcuno ci crede e qualcuno no: fatto sta che nel 2026 esistono ancora gli stregoni. E sono anche appassionati di calcio. Nello specifico, lui si chiama Nana Kwaku Bonsam e viene dal Ghana, nazionale che alle ore 22 di domani (martedì 23) sfiderà l’Inghilterra nella seconda partita del girone L. Manco a dirlo, il pericolo pubblico per la squadra africana sarà rappresentato da Harry Kane, centravanti oggi del Bayern Monaco (61 gol in 51 partite nell’attuale stagione) e punta di diamante dei Tre Leoni che ha già all’attivo una doppietta nel match di esordio vinto 4-2 contro la Croazia. “Sto lavorando su di lui – ha affermato -. Ho già dimostrato in passato ciò di cui sono capace, quindi so bene cosa fare per fermarlo. Sono molto famoso per le mie previsioni. Non gli auguro un infortunio grave, ma quanto basta per impedirgli di giocare bene contro il mio Paese. Farò il mio lavoro affinché possa aiutare il Ghana”.

Avanti con la macumba, allora. Avendo come precedente analogo atteggiamento nei confronti di Cristiano Ronaldo, durante i Mondiali 2014. In quei giorni lo stregone aveva dichiarato pubblicamente di avere agito spiritualmente per arrecare al portoghese un infortunio, nello specifico un’infiammazione al tendine del ginocchio sinistro. Secondo Bonsam, nessun medico avrebbe potuto curare CR7 perché la causa del malanno non era fisica ma “spirituale”. La cronaca racconta in ogni caso che il portoghese, pur non al meglio, giocò comunque contro il Ghana nell’ultima partita del girone, segnando anche il gol della vittoria nel 2-1 finale: una rete a dire il vero inutile, dal momento che entrambe le nazionali furono eliminate.

Tornando alla sfida di domani, va detto invece che sia

l’Inghilterra che il Ghana sono messe bene in vista del passaggio del turno: detto del successo della squadra di Tuchel, anche la nazionale africana ha al momento tre punti in classifica avendo battuto all’esordio 1-0 il Panama.