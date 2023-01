"Per sempre nei nostri cuori". Il commosso ricordo della famiglia di Vialli

La scomparsa di Gianluca Vialli lascia un grandissimo vuoto non solo nel calcio italiano ma anche e soprattutto nella sua famiglia, rimasta sempre accanto all'ex attaccante nelle ultime settimane della sua vita.

"Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli - fanno sapere i familiari -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".

Gli sono rimasti sempre vicino fino alla fine, a partire dalla madre 87enne Maria Teresa, e dal fratello Nino, volati a Londra quando si sono aggravate le condizioni e poi rientrati a Cremona per il Natale, dove risiede la sua famiglia. Vialli ha iniziato a giocare a calcio con gli amici nella Villa Affaitati, un castello del XV secolo. Lì la famiglia si trasferiva d'estate, mentre durante l'anno viveva a Grumello, in provincia di Cremona. I genitori Gianfranco e Maria Teresa erano di origine trentina e aveva quattro tra fratelli e sorelle, tutti più grandi di lui: Mila, Nino, Marco e Maffo.

Una famiglia molto unita, che non ha mai fatto mancare sostegno alla moglie Cathryn White-Cooper e alle figlie Olivia e Sofia. Gianluca e Cathryn si erano sposati in gran segreto il 26 agosto 2003, dando poi la notizia delle nozze solo attraverso un comunicato all'Ansa. Si erano conosciuti a Londra, quando lui era un calciatore del Chelsea. Lei, modella di origini sudafricane, era arredatrice d'interni. Si erano sposati nel magico castello di Ashby, a Northampton, ma lo avevano fatto solo davanti ai familiari e a pochi amici intimi.

Da Londra non è mai voluto andare via, nella sua casa nel quartiere Chelsea, in una delle traverse di Fulham Road. A Grumello c'era la sua famiglia, che andava a trovare quando il lavoro glielo consentiva. Con la moglie e le due figlie ha vissuto sempre lontano dai riflettori, lontani dai social. Di Cathryn si sa poco proprio per questo: i genitori vivono in Sudafrica, e ha una sorella gemella. Non ha mai concesso interviste né si è fatta notare a sfilate o serate di gala. Ma quando c'era, era accanto al suo Gianluca, lo è stata fino alla fine.

Alle figlie Olivia e Sofia ha pensato anche negli ultimi anni di malattia "mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia" ha raccontato Vialli nel 2020 al The Times "ho anche chiesto a mia moglie quali trucchi usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c'erano anche giorni in cui mi chiudevo in bagno per piangere".