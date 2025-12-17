Supercoppa a Riad: come stanno Milan, Napoli, Bologna e Inter?

Le quattro squadre italiane accompagnate dai propri staff sono ormai atterrate a Riad dove giovedì 18 dicembre prenderà il via la 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si concluderà con la finalissima di lunedì 22 dicembre. La prima semifinale è quella tra Napoli e Milan, venerdì 19 sarà il turno di Bologna e Inter. A poche ore dalle sfide, vediamo qual è la situazione nei rispettivi ambienti con le ultime notizie.

Come sta il Milan

La squadra di Allegri proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno: buone notizie dall'infermeria visto il recupero completo di Fofana mentre per Rafael Leao non ci sono grandi aspettative: il portoghese si è allenato a parte, difficile un suo impiego contro il Napoli. Non buone, poi, le ultime su Gimenez che non è nemmeno partito per l'Arabia. " Ha provato una terapia conservativa ma poi il problema alla caviglia si è riacutizzato e domani mattina sarà operato. Non abbiamo ancora parlato di mercato, il nostro mercato è recuperare i giocatori in rosa indisponibili ". Una nota parte il tanto chiacchierare sul portierone Maignan al quale la stampa ha chiesto se il suo futuro sarà lontano da Milanello. " È certo che il mio futuro fa parlare, ma io devo essere focalizzato solo nel dare il massimo per il Milan. Oggi non è il momento di parlarne, c'è un obiettivo vicino e io devo dare il massimo. Poi vedremo cosa accadrà dopo ".

La situazione del Napoli

La formazione di Antonio Conte arriva alla sfida contro il Milan con le assenze di Anguissa e De Bruyne mentre non è ancora il tempo di rivedere in campo Lukaku che "n on ha neanche qualche minuto da giocare ora. Dobbiamo avere la pazienza di aspettarlo quando sarà il momento giusto ", ha spiegato mister Conte. L'attaccante belga " è rientrato in gruppo in maniera positiva per il suo carisma, la personalità che lo porta ad avere valenza nel gruppo della squadra come altri giocatori come Di Lorenzo. Il suo rientro è importante poi però ora serve la pazienza per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo" . Di sicuro è abile e recupero Lobotka che nonosante il problema a Udine dove ha giocato soltanto mezz'ora è stato pienamente recuperato ed è pronto a scendere in campo. " Continuiamo ad avere due centrocampisti specialisti, con Lobotka e McTominay, poi c'è Elmas che può dare qualcosa ma non è il suo ruolo ".

Come sta il Bologna

Ha anticipato il volo arabo il Bologna di Vincenzo Italiano che si è già allenato al centro sportivo dell'Al Nassr, il club in cui milita Cristiano Ronaldo, a due giorni dalla semifinale di Supercoppa contro l'Inter. Sicuri indisponibili per la sfida di venerdì Freuler (operato alla spalla) e Casale (lesione muscolare) che sono rimasti a Bologna per proseguire le terapie e il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Buona notizia il ritorno in gruppo del difensore centrale ceco Vitik che "allenta" l'emergenza in difesa: anche Lucumi, sostituito con la Juventus, si è allenato regolarmente insieme a Heggem. Ancora a parte Skorupski che non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio muscolare accusato contro il Napoli.

La situazione dell'Inter

Dal momento che i nerazzurri di Chivu scenderanno in campo venerdì, la squadra è partita soltanto oggi alla volta di Riad: è ancora prematuro, non avendo sostenuto allenamenti, sapere quale sarà la formazione anti-Bologna ma l'ottima notizia è l'esclusione di qualsiasi lesione

per Calhanoglu che si è dovuto fermare per la gara di Champions Inter-Liverpool con il tecnico che lo ha convocato per la trasferta saudita. A disposizone anche Darmian, nulla da fare per Dumfries (appena operato) e Acerbi.